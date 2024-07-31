Кулиш с третьего места вышел в финал стрельбы на 50 м из винтовки

Украинский стрелок Сергей Кулиш вышел в финал Олимпийских игр по стрельбе из винтовки с 3 положений на 50 метров.

Украинец набрал 592 очка. Средняя точность Кулиша составила 9,867 (199 с колена, 199 лежа, 194 стоя), что является третим результатом в отборочном этапе.

Отметим, что первое место занял китайский стрелок Лю Юйкунь, установивший квалификационный олимпийский рекорд. Юйкунь набрал 594 балла со средним показателем попадания 9,900 (199 с колена, 197 лежа, 198 стоя).

Финал этой дисциплины состоится 1 августа. Начало — в 10:30 по киевскому времени.

Напомним, что Кулиш завоевал серебряную награду в Рио-2016 в пневматической винтовке на 10 метров. Отметим, что в 2022 году Сергей выиграл чемпионат мира в Каире по мелкокалиберной винтовке из 3 положений на 50 метров, а также серебро в миксты лежа из этого же оружия.

Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 5 августа 2024 года. На Играх-2024 в Париже будет разыграно 15 комплектов наград. Соревнования пройдут в городе Шатору, где находится "Национальный стрелковый центр".

Украинские стрелки Елена Костевич и Виктор Банькин не сумели преодолеть квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Ранее Костевич установила национальный рекорд на Олимпиаде-2024.

Отметим, что Чемпион проводит для вас текстовый пятый день Олимпийских игр-2024.