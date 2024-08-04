Коростылев прошел в финал по пулевой стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2024

Украинец Павел Коростылев прошел в финал Олимпийских игр-2024 в пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м.

По итогам двух частей квалификации он показал третий результат и вошел в шестерку лучших. В первой части отбора на точность Павел стал восьмым, набрав 293 очка. Во второй части на скорость украинец получил на очко больше — 294. Его земляк, Максим Городинец, не смог пройти дальше, заняв восьмую строчку в списке, в двух этапах он набрал 289 и 295 очков соответственно. От финала его отделили всего 2 балла.

Финал в этой дисциплине состоится в понедельник, 5 августа, начало — в 10:30 по киевскому времени. Это последний финал для Украины на Олимпиаде-2024 по стрельбе.

Накануне Виктор Банькин и Коростылев не смогли квалифицироваться в финал Игр-2024 в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров. За всеми главными событиями 9 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.