Коростылев не смог получить медаль в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2024

Украинец Павел Коростылев не смог сразиться за медаль в скоростной стрельбе из пистолета на 25 метров на Олимпийских играх 2024.

По итогам четырех раундов украинец набрал 14 очков и занимал второе место в списке, но в раундах на выбывание он попал два выстрела из пяти, опустился на пятое место и покинул соревнования.

Золото дисциплины завоевал китаец Ли Юэхонг, оторвавшись от серебряного призера из Южной Кореи Чо Йон Чже на 7 очков. Бронзовую медаль получил также представитель Китая Ван Синьцзе.

1. 🥇 Ли Юэхонг (Китай) — 32;

2. 🥈 Чо Йон Чжэ (Южная Корея) — 25;

3. 🥉 Ван Синьцзе (Китай) — 23;

...

5. Павел Коростылев (Украина) — 16.

Для Коростылева это третьи игры. В Рио-2016 он участвовал в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров и скоростного пистолета на 25 метров. Пройти в финал соревнований ему не удалось, Павел завершил выступления на 35 и 16 местах соответственно. В этих же дисциплинах он также соревновался на Олимпиаде-2020 в Токио (соревнования прошли в 2021 году), там он улучшил свои результаты, занял 4 и 9 место.

Это был последний финал для Украины на Олимпиаде-2024 в стрельбе. Ранее стрелок Сергей Кулиш, являющийся военнослужащим ВСУ, получил для Украины серебряную медаль в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин.

Напомним, накануне Виктор Банькин и Коростылев не смогли квалифицироваться в финал Игр-2024 в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров. За всеми главными событиями 10 дня Олимпийских игр в Париже удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.