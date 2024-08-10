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Золото разделили 2 сантиметра: Диас выиграл соревнование в тройном прыжке

Станіслав Лисак — 10 августа, 08:27
Золото разделили 2 сантиметра: Диас выиграл соревнование в тройном прыжке

Испанский легкоатлет Хордан Диас завоевал золото в тройном прыжке на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Испанец продемонстрировал результат на 2 сантиметра больше олимпийского чемпиона Токио-2020, португальца Педро Пабло Пичардо, — 17,86 метра.

Бронзовую награду завоевал итальянец Энди Диас, установивший свой рекорд сезона - 17,64 метра.

1. 🥇 Хордан Диас (Испания) — 17,86;

2. 🥈 Педро Пабло Пичардо (Португалия) — 17,84;

3. 🥉 Энди Диас (Италия) — 17,64.

Ранее представительница Доминики Теа Лафон выиграла женский финал в тройном прыжке. Лучшей у 30-летней спортсменки стала вторая попытка, в которой она показала результат 15,02 м.

Украинка Марина Бех-Романчук в данной дисциплине стала 11-й. 29-летней спортсменке не засчитали две первые попытки из-за заступа (0,2 см), в третьей она показала результат 13.98 м и досрочно завершила финал.

Напомним, что за событиями 15 дня Олимпиады удобно следить в нашем традиционном текстовом онлайне.

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