Бывший украинец Новиков гарантировал минимум серебро Олимпиады для Болгарии

Бывший украинский борец, представляющий Болгарию, Семен Новиков победил венгра Давида Лошонцы в полуфинале Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг и гарантировал серебряную медаль турнира.

В первом раунде Лошонке получил один балл из-за пассивных действий Новикова, однако партер реализовать не удалось. Семен также получил очко из-за низкой активности соперника, а в конце поединка сумел вытолкнуть соперника за пределы, что принесло ему победу.

В финале 26-летний уроженец Харькова встретится с иранцем Алирезом Мохмадипиани, который оказался сильнее украинца Жана Беленюка. Оба бойца набрали по три балла, однако соперник украинца последним провел активное действие.

Финальный поединок Новиков — Мохмадипиани состоится в четверг, 8 августа. Начало после 19:15 по киевскому времени.

Отметим, что Семен Новиков ранее выступал за Украину и изменил гражданство из-за конфликта с Жаном Беленюком. Новиков должен был поехать на Игры в Токио-2020, однако федерация тогда сделала выбор в пользу Беленюка.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов, ранее вышедший в финал в весовой категории до 87 килограммов.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.