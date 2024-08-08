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Беленюк завершил карьеру, собрав полный комплект медалей Олимпийских игр

Андрій Яросименко — 8 августа, 21:21
Беленюк завершил карьеру, собрав полный комплект медалей Олимпийских игр

Украинский спортсмен Жан Беленюк завершил карьеру борца греко-римского стиля.

После победы над поляком Аркадиушем Кулиничем в бронзовой схватке на О лимпийских играх 2024, Жан снял свои борцовки на ринге, что символизирует завершение карьеры.

Отметим, что Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио (прошла в 2021 году через пандемию коронавируса), и имеет золотую медаль Рио-2016, а бронза, полученная на Играх-2024, стала последней олимпийской наградой украинцев.

Также украинский боец имеет ряд медалей по чемпионатам мира, он завоевал золото в Лас-Вегасе-2015 и Нур-Султане-2019, серебро в Будапеште-2018, и бронзовые медали в Ташкенте-2014 и Белграде-2023.

На чемпионатах Европы Жан получал золотые медали в Вантаа-2014, Рига-2016 и Бурахест-2019, также имеет бронзовые награды континентального первенства Белград-2021, Варшава-2021 и Бухарест-2024.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 13-го дня Олимпийских игр 2024, в которой оперативно сообщает обо всех главных событиях.

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