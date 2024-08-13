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У Беленюка украли часы на Олимпиаде-2024

Микола Дендак — 13 августа, 20:11
У Беленюка украли часы на Олимпиаде-2024

У украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх-2024 украли часы.

Об этом спортсмен сообщил у себя в Instagram.

"Из неприятных моментов Олимпиады — украли часы. У некоторых ребят похитили деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийской деревне. Ближе к отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всей Олимпиады, здесь более осторожны воры ", — сказал Беленюк.

Напомним, на Олимпийских играх-2024 в Париже Жан триумфально завершил карьеру, одержав бронзовую медаль в греко-римской борьбе.

После возвращения в Украину 33-летний борец не пожал руку главе НОК Вадиму Гутцайту – у них давняя история конфликта.

Жан Беленюк Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Жан Беленюк

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