16-летняя кореянка получила золотую медаль в стрельбе из винтовки на Олимпийских играх-2024

Корейская 16-летняя стрельчиня Бан Хьо-Джин получила золотую медаль в стрельбе 10 метров с винтовки на Олимпийских играх-2024.

До последних двух выстрелов кореянка шла на равных с представительницей Китая Хуанг Ютинг, ранее ставшей Олимпийской Чемпионкой в миксте. Хьо-Джин обыграла 17-летнюю китаянку и завоевала золотую медаль в финальной перестрелке, с разницей в 0.1 балла. Тройку заперла швейцарка Одри Гонья.

Бан Хйо-Джин (Южная Корея) — 251,8;

Хуанг Ютинг (Китай) — 251,8;

Одри Гонья (Швейцария) — 230,3.

Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 5 августа 2024 года. На Играх-2024 в Париже будет разыграно 15 комплектов наград. Соревнования пройдут в городе Шатору, где находится "Национальный стрелковый центр".

Напомним, украинские стрелки Елена Костевич и Виктор Банькин не сумели преодолеть квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Ранее Костевич установила национальный рекорд на Олимпиаде-2024.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.