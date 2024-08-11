Юбилейный триумф. Женская сборная США в десятый раз выиграла баскетбольный турнир на Олимпиаде

Сегодня, 11 августа, состоялся финал женского баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

В поединке за золото сошлись сборные Франции и США. Интрига в матче держалась до последних секунд, но американки оказались сильнее.

Хозяйки турнира боролись до последнего. Проигрывая в счете, они стали использовать тактику фолов. Да, сборная Франции попадала свои атаки, но и американки не промахивались с линии штрафных.

Олимпийские игры-2024, Франция

Баскетбол, женщины

Финал, 11 августа

Франция - США 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)

Сборная США в десятый раз выигрывает женский баскетбольный турнир на Олимпийских играх. На ОИ-1976 у них было серебро, а в 1992 — бронза.

Опытная баскетболистка Диана Таурази уже в шестой раз становится олимпийской чемпионкой. В июне этого года ей исполнилось 42 года.

Этот матч решил судьбу лидерства в общем зачете Олимпиады-2024. Победа позволила США догнать Китай за золотыми наградами – по 40 – но американцы выиграли зачет из-за большего количества наград меньшего качества.

Напомним, в мужском финале сошлись также Франция и США. Подопечные Стива Керра одержали победу.