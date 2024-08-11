Сборная США в пятый раз подряд выиграла Олимпийские игры
Сборная США по баскетболу выиграла олимпийский турнир-2024 в Париже.
В финале американцы уверенно обыграли Францию. Матч завершился со счетом 87:98.
Олимпийские игры-2024, Франция
Баскетбол, мужчины
Финал, 11 августа
Франция – США 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)
Это пятая победа на Олимпийских играх для американских баскетболистов. В последний раз они оставались без золотых медалей еще в Афинах-2004.
В общем же это уже 17-е золото ОИ в истории "Команды мечты". Кроме американцев на Олимпиадах торжествовали только СССР (1 победа), Югославия и Аргентина (по одной победе).
Отметим, что Кевин Дюрант стал первым в истории 4-кратным олимпийским чемпионом по баскетболу среди мужчин.