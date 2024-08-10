Середа в сложной борьбе получил путевку в финал Олимпиады-2024 в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Украинец Алексей Середа выступил в полуфинале Олимпийских игр-2024 в прыжках в воду с вышки 10 м.

Вчера, 9 августа, представитель Украины показал в квалификации 5-й результат.

Украинский спортсмен за шесть раундов набрал 405,05 (76,80; 49,95; 73,10; 50,40; 68,40; 86,40) баллов, что позволило занять 11-е место и выйти в финал. В финал получили путевку 12 лучших результатов.

Шансов на финал было мало, ведь 18-летний Алексей шел предпоследним перед заключительным раундом, однако благодаря прыжку на 86.40 балла вырвал место у топ-12 — 11 место.

Финал в прыжках в воду с десятиметровой вышки пройдет сегодня. Начало: 16:00 по Киеву.

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