Сборная России по дзюдо отказалась от участия в Олимпийских играх

Нейтральные российские дзюдоисты, получившие право выступить на Олимпийских играх, все равно пропустят турнир.

Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил к участию в Олимпиаде всего четырех. Другие спортсмены вынуждены остаться дома.

В этой ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительных условий и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета", — сказал Соловейчик.

Накануне МОК допустил 10 спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду, в том числе и дзюдоистов Махмадбека Махмадбеков (Россия), Валерия Эндовицкого (Россия), Элис Старцеву (Россия), Дали Лилуашвили (Россия).

Ранее стало известно, что 11 из 33 получивших лицензии спортсменов не соответствуют критериям, которые определил МОК для получения статуса AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).

Ранее Украина призвала отстранить российских дзюдоистов от Олимпийских игр.