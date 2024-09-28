Трезуб победил Днепр и прошел в финал Кубка Украины

Сегодня, 28 сентября, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Украины по хоккею, в котором киевский Трезубец разгромил херсонский Днепр.

В первом периоде киевляне оформили 3 шайбы, из которых две – на 13-й минуте. Второй период остался безрезультативным, а уже в третьем Трезуб оформил окончательный счет встречи – 0:6.

Кубок Украины – хоккей

1/2 финала, 28 сентября

Днепр – Трезуб 0:6 (0:3, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Высотенко, 0:2 – Халин, 0:3 – Хонин (5х4), 0:4 – Черемнов, 0:5 – Деревянко, 0:6 – Халин.

Отметим, что финальный матч Кубка Украины состоится завтра, 29 сентября, начало – в 15.00 по киевскому времени. Соперником киевлян станет одесский Шторм, ранее сенсационно обыгравший действующего обладателя трофея – Кременчуг.

Впервые Кубок Украины по хоккею прошел в 2007 году, тогда его обладателем стал киевский Сокол. Второй в истории розыгрыш национального Кубка состоялся после 14-летнего перерыва. Киевляне снова обрели триумф в финальном поединке.

В 2023 году трофей завоевал Кременчуг. Итак, в 2024 году Кубок гарантированно получит нового обладателя.