Тризуб отсудил почти 10 миллионов гривен у Укрнафты

Хозяйственный суд Киевской области обязал Укрнафту выплатить хоккейному клубу Тризуб 9,5 миллиона гривен.

Об этом стало известно из решения суда, которое есть в распоряжении Чемпиона.

Согласно решению суда, эту сумму задолжала Укрнафта по условиям спонсорского контракта, который стороны подписали в 2024 году. По его условиям, Укрнафта должна была уплатить клубу 15 млн гривен несколькими траншами до 29 декабря 2024-го.

Компания оплатила только один из них на сумму 2,5 млн после чего в сентябре объявила о расторжении контракта, поскольку чемпионат не начался в условленные сроки. Позже Укрнафта подала в суд, чтобы вернуть эти деньги.

Тризуб направил встречный иск, отметив, что расторжение было неправомерным. Договор можно было расторгнуть при условии информирования об этом не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения и не позднее чем за 60 дней до даты проведения Чемпионата. Укрнафта в эти сроки не уложилась.

Также Укрнафта обязана оплатить 114 тысяч гривен расходов по уплате судебного сбора.

Напомним, что киевский Тризуб не участвует в текущем сезоне чемпионата Украины по хоккею. Клуб снялся с розыгрыша из-за финансовых трудностей. Однако перед этим команда дошла до финала Кубка Украины, где проиграла Шторму.