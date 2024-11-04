Трезуб снялся с чемпионата Украины – СМИ

Киевский Тризуб снялся с розыгрыша чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых затруднений.

Об этом сообщает Sport.ua.

Причиной послужил конфликт с лигой, а именно дополнительные расходы клубов. Отмечается, что ФХУ обязалась покрыть клубам все расходы на оплату судейства, аренды льда и организацию трансляций – в пределах 70 тысяч гривен за матч.

Источник сообщает, что в межсезонье лига обязалась покрыть клубам все расходы на оплату судейства, аренды льда и организацию трансляций – в пределах 70 тысяч гривен за матч. Из-за задержки старта и отсутствия официального статуса соревнований, все договоренности были сорваны.

Именно этот фактор стал причиной снятия команды с чемпионата Украины.

Напомним, что 22 сентября, в Кременчуге состоялся Генеральный конгресс федерации, где был избран новый президент Сергей Мазур. В то же время, Георгий Зубко считает "конгресс" самопровозглашенным, нелегитимным и проведенным в обход устава Федерации хоккея и действующего законодательства Украины.

Ранее новая Федерация хоккея провела Кубок Украины в Кременчуге. Шторм уверенно обыграл Тризуб и стал победителем турнира.