Определился первый финалист Кубка Украины

Сегодня, 28 сентября, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Украины по хоккею, в котором Кременчуг неожиданно уступил одесскому Шторму.

Поединок завершился со счётом 3:2. Первые два периода завершились вничью, а в решающей 20-минутке Шторм смог дожать соперников.

Отметим, что одесская команда практически полностью состоит из прошлогоднего состава Днепра, который в сезоне-2023/24 занял третье место в УХЛ.

Кубок Украины – хоккей

1/2 финала, 28 сентября

Кременчуг – Шторм (Одесса) 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Программу игрового дня в Кубке Украины завершит противостояние херсонского Днепра с киевским Трезубцем. Встреча начнется в 18.00.

Отметим, что финальный матч Кубка Украины состоится завтра, 29 сентября, начало – в 15.00 по киевскому времени.