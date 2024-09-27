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Тризуб победил Киев Кепиталз и вышел в полуфинал Кубка Украины

Ігор Чернявський — 27 сентября, 20:27

Тризуб уверенно обыграл Киев Кэпиталз в четвертьфинале Кубка Украины-2024/25.

Поединок завершился со счётом 4:1. Шайбу престижа столичная команда забила на последних минутах встречи.

Кубок Украины – хоккей
1/4 финала, 27 сентября

Киев Кепиталз – Тризуб 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Напомним, в первом четвертьфинале одесский Шторм с аналогичным счетом сенсационно выбил Сокол. Еще одним полуфиналистом стал херсонский Днепр, одолевший Харьковских Берсерков. Кременчуг вступит в борьбу со стадии 1/2 финала.

Київ Кепіталз Тризуб Кубок України з хокею

Київ Кепіталз

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