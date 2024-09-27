Тризуб победил Киев Кепиталз и вышел в полуфинал Кубка Украины
Тризуб уверенно обыграл Киев Кэпиталз в четвертьфинале Кубка Украины-2024/25.
Поединок завершился со счётом 4:1. Шайбу престижа столичная команда забила на последних минутах встречи.
Кубок Украины – хоккей
1/4 финала, 27 сентября
Киев Кепиталз – Тризуб 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Напомним, в первом четвертьфинале одесский Шторм с аналогичным счетом сенсационно выбил Сокол. Еще одним полуфиналистом стал херсонский Днепр, одолевший Харьковских Берсерков. Кременчуг вступит в борьбу со стадии 1/2 финала.