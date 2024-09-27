Тризуб победил Киев Кепиталз и вышел в полуфинал Кубка Украины

Тризуб уверенно обыграл Киев Кэпиталз в четвертьфинале Кубка Украины-2024/25.

Поединок завершился со счётом 4:1. Шайбу престижа столичная команда забила на последних минутах встречи.

Кубок Украины – хоккей

1/4 финала, 27 сентября





Киев Кепиталз – Тризуб 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Напомним, в первом четвертьфинале одесский Шторм с аналогичным счетом сенсационно выбил Сокол. Еще одним полуфиналистом стал херсонский Днепр, одолевший Харьковских Берсерков. Кременчуг вступит в борьбу со стадии 1/2 финала.