ЧМ-2024. Украина – Бразилия 1:2: ОНЛАЙН

В среду, 2 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Бразилии.
Поединок состоится в узбекистанском Ташкенте. Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.
Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
25'
Рефери будет просматривать видеоповтор. Рассматривается пенальти в ворота Украины.
25'
Рефери будет просматривать видеоповтор. Рассматривается пенальти в ворота Украины.
22'
Гол! Бразилия выходит вперед – 2:1.
22'
🧤 Сухов спасает нашу сборную после выхода один на один.
21'
Гол! Бразилия на 46-й секунде второго тайма сравнивает счет. Автогол Семенченко.
20'
Первый тайм завершился! Украина идет на перерыв, ведя в счете – 1:0!
19'
Пятый фол у сборной Украины. Теперь нужно быть осторожными.
18'
Рефери просматривал повтор на потенциальный пенальти в ворота Бразилии, однако бразилец не сыграл рукой.
18'
ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Игорь Чернявский открывает счет!!!
16'
🏥 Травма у Украины. Шотурма не может продолжать игру, его выносят с паркета на носилках.
15'
Бразилия берет таймаут. Ситуация по фолам: у Украины 3, у Бразилии 2.
12'
Чернявский перехватил мяч и выходил на свидание с голкипером, однако не попал в ворота.
10'
Гол отменен! Сухов прижал мяч к паркету, после чего бразилец его обокрал. Однако мяч был зафиксирован, так что счет остается 0:0!
10'
Гол! Бразилия забивает! Однако рефери будет смотреть видеоповтор.
7'
Чернявский и Микитюк разыграли двухходовку, последний классно пробивал, но мяч попал в штангу.
6'
Перекладина спасла украинцев! Стопроцентный момент был у Бразилии!
4'
Пока осторожную игру показывают обе команды. Украинцы пытаются контролировать мяч.
Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.
В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).