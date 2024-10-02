ЧМ-2024. Украина – Бразилия 1:2: ОНЛАЙН

В среду, 2 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Бразилии.

Поединок состоится в узбекистанском Ташкенте. Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

25' Рефери будет просматривать видеоповтор. Рассматривается пенальти в ворота Украины. 25' Рефери будет просматривать видеоповтор. Рассматривается пенальти в ворота Украины. 23' Украина берет таймаут. 22' Гол! Бразилия выходит вперед – 2:1. 22' 🧤 Сухов спасает нашу сборную после выхода один на один. 21' Гол! Бразилия на 46-й секунде второго тайма сравнивает счет. Автогол Семенченко. 21' Второй тайм начался! 20' Первый тайм завершился! Украина идет на перерыв, ведя в счете – 1:0! 19' Украина берет таймаут. 19' Пятый фол у сборной Украины. Теперь нужно быть осторожными. 18' Рефери просматривал повтор на потенциальный пенальти в ворота Бразилии, однако бразилец не сыграл рукой. 18' ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Игорь Чернявский открывает счет!!! 16' 🏥 Травма у Украины. Шотурма не может продолжать игру, его выносят с паркета на носилках. 15' Бразилия берет таймаут. Ситуация по фолам: у Украины 3, у Бразилии 2. 12' Чернявский перехватил мяч и выходил на свидание с голкипером, однако не попал в ворота. 10' Гол отменен! Сухов прижал мяч к паркету, после чего бразилец его обокрал. Однако мяч был зафиксирован, так что счет остается 0:0! 10' Гол! Бразилия забивает! Однако рефери будет смотреть видеоповтор. 7' Чернявский и Микитюк разыграли двухходовку, последний классно пробивал, но мяч попал в штангу. 6' Перекладина спасла украинцев! Стопроцентный момент был у Бразилии! 4' Пока осторожную игру показывают обе команды. Украинцы пытаются контролировать мяч. 1' Матч начался!

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).