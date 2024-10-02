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ЧМ-2024. Украина – Бразилия 1:2: ОНЛАЙН

Денис Шаховець — 2 октября, 17:55
ФІФА
ЧМ-2024. Украина – Бразилия 1:2: ОНЛАЙН

В среду, 2 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Бразилии.

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Поединок состоится в узбекистанском Ташкенте. Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

25'
Рефери будет просматривать видеоповтор. Рассматривается пенальти в ворота Украины.

25'
Рефери будет просматривать видеоповтор. Рассматривается пенальти в ворота Украины.

23'
Украина берет таймаут.

22'
Гол! Бразилия выходит вперед – 2:1.

22'
🧤 Сухов спасает нашу сборную после выхода один на один.

21'
Гол! Бразилия на 46-й секунде второго тайма сравнивает счет. Автогол Семенченко.

21'

Второй тайм начался!

20'

Первый тайм завершился! Украина идет на перерыв, ведя в счете – 1:0!

19'
Украина берет таймаут.

19'
Пятый фол у сборной Украины. Теперь нужно быть осторожными.

18'
Рефери просматривал повтор на потенциальный пенальти в ворота Бразилии, однако бразилец не сыграл рукой.

18'
ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! Игорь Чернявский открывает счет!!!

16'
🏥 Травма у Украины. Шотурма не может продолжать игру, его выносят с паркета на носилках.

15'
Бразилия берет таймаут. Ситуация по фолам: у Украины 3, у Бразилии 2.

12'
Чернявский перехватил мяч и выходил на свидание с голкипером, однако не попал в ворота.

10'
Гол отменен! Сухов прижал мяч к паркету, после чего бразилец его обокрал. Однако мяч был зафиксирован, так что счет остается 0:0!

10'
Гол! Бразилия забивает! Однако рефери будет смотреть видеоповтор.

7'
Чернявский и Микитюк разыграли двухходовку, последний классно пробивал, но мяч попал в штангу.

6'
Перекладина спасла украинцев! Стопроцентный момент был у Бразилии!

4'

Пока осторожную игру показывают обе команды. Украинцы пытаются контролировать мяч.

1'

Матч начался!

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).

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