Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира 2024

29-30 сентября в Узбекистане состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира 2024 по футзалу. Полуфиналистами турнира стали сборные Украины, Бразилии, Франции и Аргентины.

Завершили борьбу на стадии четвертьфинала команды Марокко, Венесуэлы, Парагвая и Казахстана, которые потерпели поражения от вышеупомянутых соперников.

Результаты 1/4 финала

29 сентября

Бразилия – Марокко – 3:1

Украина – Венесуэла – 9:4

30 сентября

Франция – Парагвай – 2:1

Казахстан – Аргентина – 1:6

2 октября Украина и Бразилия определят между собой первого финалиста, а 3 числа состоится полуфинал между Францией и Аргентиной. Оба поединка начнутся в 18:00 по Киеву.

Победители сыграют между собой в финале, а проигрывающие команды разыграют бронзовые награды в матче за третье место. Решающие встречи пройдут 6 октября в Ташкенте.

Расписание 1/2 финала

2 октября

18:00 | Бразилия – Украина

3 октября

18:00 | Франция – Аргентина

Напомним, на групповом этапе сборная Украины сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).