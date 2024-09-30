Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира 2024
29-30 сентября в Узбекистане состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира 2024 по футзалу. Полуфиналистами турнира стали сборные Украины, Бразилии, Франции и Аргентины.
Завершили борьбу на стадии четвертьфинала команды Марокко, Венесуэлы, Парагвая и Казахстана, которые потерпели поражения от вышеупомянутых соперников.
Результаты 1/4 финала
29 сентября
Бразилия – Марокко – 3:1
Украина – Венесуэла – 9:4
30 сентября
Франция – Парагвай – 2:1
Казахстан – Аргентина – 1:6
2 октября Украина и Бразилия определят между собой первого финалиста, а 3 числа состоится полуфинал между Францией и Аргентиной. Оба поединка начнутся в 18:00 по Киеву.
Победители сыграют между собой в финале, а проигрывающие команды разыграют бронзовые награды в матче за третье место. Решающие встречи пройдут 6 октября в Ташкенте.
Расписание 1/2 финала
2 октября
18:00 | Бразилия – Украина
3 октября
18:00 | Франция – Аргентина
Напомним, на групповом этапе сборная Украины сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.
В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).