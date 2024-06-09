Хит по пенальти победил Энергию во втором матче финальной серии Экстра-лиги

В воскресенье, 9 июня, состоялся второй финальный матч Экстра-лиги по футзалу, в котором Хит в серии послематчевых пенальти победил Энергию.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2. Первый гол забил Андрей Цилик уже в начале игры, однако киевляне смогли ответить еще в первом тайме. Во второй половине встречи команды снова обменялись голами.

В овертаймах ни одна из команд не смогла получить преимущество, поэтому судьба противостояния определялась в серии пенальти. Точнее оказались игроки Хита — 4:3. Если в основное время Целик смог вывести Энергию вперед, то в серии пенальти именно его промах стал роковым.

Эта победа позволила Хиту удвоить свое превосходство в серии. Теперь киевлянам достаточно выиграть один матч, чтобы защитить чемпионский титул. Энергия больше не имеет права на ошибку.

Экстра-лига Украины по футзалу

Финал, второй матч

9 июня

Хит (Киев) - Энергия (Львов) 2:2 (4:3 - по пенальти)

Счет в серии - 2:0

Голы : 0:1 - Целик 5, 1:1 - Сухов 17, 1:2 - Теряев 37, 2:2 - Абакшин 39

Также сегодня состоится второй матч за 3-е место между Ураганом и SkyUp. Первый поединок завершился победой ужгородского клуба.

Напомним, в полуфинале Хит трижды переиграл столичный SkyUp , а Энергия одолела Ураган .