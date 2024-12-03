Капитан сборной Украины не поможет команде в отборе на Евро-2026

Капитан сборной Украины по футзалу Петро Шотурма не поможет команде в квалификации к чемпионату Европы-2026, который состоится в Латвии и Литве.

Об этом Чемпиону рассказал главный тренер сборной Александр Косенко.

Поскольку финальные матчи отборочного этапа на Евро-2026 состоятся в середине апреля, минимальный срок обновления украинского футзалиста будет составлять более 4 месяцев.

"Да нет, все в строю, все, как говорится, рвутся в бой. Мы понимаем, что Петр Шотурма не сыграет, но это во весь отбор, это мы понимаем. И еще раз пожелаем ему скорейшего восстановления. Поэтому готовимся", – сказал Косенко.

Напомним, Петр травмировался в полуфинальном матче чемпионата мира 2024 года против Бразилии (2:3). В итоге Украина завоевала историческую бронзу на мундиале, разгромив Францию в матче за третье место.

В начале октября Шотурма перенес первую часть операции на связях коленного сустава.

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Сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат Европы матчем против Кипра, который состоится 13 декабря. Кроме того, подопечные Александра Косенко встретятся с Румынией и Германией на групповом этапе.

Формат квалификации

40 участников (34 лучшие сборные по декабрьскому рейтингу и шесть лучших из предыдущего раунда) поделили на 10 групп по четыре команды.

Каждая сборная встретится с другой в своей группе дома и на выезде. 10 победителей групп присоединятся к Латвии и Литве в финальной стадии, а восемь лучших команд, занявших вторые места, сыграют в плейоф.