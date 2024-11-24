Сборная Украины по футзалу объявила заявку на матчи отбора Евро-2026

Сборная Украины по футзалу обнародовала список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы 2026 года.

Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.

Тренерский штаб "желто-синих" во главе с Александром Косенко вызвал пятнадцать игроков.

Вратари: Александр Сирицкий, Юрий Савенко, Александр Сухов.

Универсалы: Владислав Первеев, Назар Швед, Андрей Мельник, Евгений Жук, Николай Микитюк, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Игорь Корсун, Ярослав Лебедь, Ростислав Семенченко, Михаил Зварыч.

Украина начнет путь по отбору на Евро-2026 13 декабря, а ее первым соперником станет Кипр. А затем 17 декабря украинцы встретятся со сборной Румынии.

Напомним, что в октябре сборная Украины впервые в своей истории стала призером чемпионата мира. В матче за третье место подопечные Косенко разгромили Францию со счетом 7:1.