"Я понял, что не разбираюсь в футболе": Миколенко поделился впечатлениями от матча Германия - Шотландия

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча-открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией.

Игрок Эвертона дал комментарий на ютуб-канале Украинской ассоциации футбола.

"Какие впечатления могут быть? Немцы, можно сказать, переехали шотландцев. Хотя я был шотландцами потому, что у меня в команде есть игрок из Шотландии. Он также травмирован был перед Евро и не уехал. Я болел за них и сказал, что будет ничья или шотландцы выиграют, но я понял, что я не разбираюсь в футболе, ведь они ни одного удара даже не сделали", — сказал Миколенко.

Напомним, Германия разгромила Шотландию со счётом 5:1. Следующий матч хозяева турнира сыграют против Венгрии 19 июня.

Миколенко в интервью также прокомментировал свою травму, которую игрок получил на 25-й минуте товарищеского матча против Молдовы (4:0) после подката защитника хозяев Артура Крачуна.