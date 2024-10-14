Сборная Украины – сборная Чехии: анонс матча Лиги наций

Уже сегодня, 14 октября, сборная Украины по футболу сыграет в 4-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B. Соперником подопечных Сергея Реброва будет Чехия.

Поединок состоится на муниципальном стадионе в Польше. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Украины

Перед стартом Лиги наций УЕФА завершился чемпионат Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва не сумели квалифицироваться в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе E, где все команды получили по четыре зачетных пункта. Украина завершила выступления на последнем месте из-за разгромного поражения от Румынии на старте Евро (3:0).

В предыдущем розыгрыше Лиги наций украинцы финишировали вторыми в квартете с Шотландией, Ирландией и Арменией и сохранили прописку в дивизионе B. В этом сезоне Украина сыграла уже 3 поединка: сначала уступила Албании, затем проиграла Чехии, а накануне победила Чехию.

Отметим, что к октябрьским матчам сборная подходит с огромными кадровыми потерями: Команде не смогут помочь сразу 9 (!) футболистов. Чемпион подготовил список потерь Украины и рассказал, кого Ребров вызвал на смену травмированным игрокам.

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Сборная Чехии

Чехия также неудачно выступила на Евро-2024, заняв последнее место в своей группе, где соперниками были Португалия, Турция и... Грузия, с которой команда пересеклась и в Лиге наций-2024/25.

Именно с грузинами Чехия сыграла в первом туре. Этот поединок завершился разгромным поражением чехов. Потом была минимальная победа над Украиной и победа над Албанией. К матчу с Украиной подопечные Ивана Гашека подходят в оптимальном составе.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Чехия играла в дивизионе А, однако заняла последнее место в квартете с будущим победителем турнира Испанией, Швейцарией и Португалией, набрав всего 4 балла.

Турнирная таблица

Сейчас на первом месте находится Грузия. Она имеет в активе 6 баллов и обходит Чехию по личным встречам. Именно из-за этого Украина также уступает Албании (у команд по 3 очка).

Грузия – 6 баллов; Чехия – 6; Албания – 3; Украина – 3.

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История встреч

Украина и Чехия провели всего 6 очных поединков. В результатах идеальное равенство: дважды побеждали украинцы, дважды – чехи, еще дважды была зафиксирована ничья. Первый матч состоялся только в 2011 (4:0) в пользу чехов, а последняя игра прошла в этом розыгрыше Лиги наций (2:3).

Заметим, что команды играли между собой в Лиге наций в 2018 году. Тогда в обоих матчах победу праздновала Украина.

Где смотреть

Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт и Суспільне Мовлення на своих местных телеканалах. Матч на MEGOGO можно посмотреть по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная". Также Чемпион проведет для вас текстовый онлайн матч.

Ориентировочные составы

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко – Шапаренко, Калюжный, Судаков – Зубков, Довбик, Мудрик

Чехия: Коварж – Зима, Гранац, Крейчи, Цоуфал – Соучек, Крал, Ринеш – Провод, Шик, Чванчара

Прямая речь:

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины: "Свою предыдущую игру Чехия проводила почти тем же составом. У этой команды уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков. У них очень хороший состав, есть по несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре".

Иван Гашек, главный тренер сборной Чехии: "Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но, думаю, от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась той же. Мы видели, что добавился Артем Довбик, который не играл против нас в Праге. Думаю, что он является на сегодня лучшим нападающим не только в Европе, но и в мире".

Цифры и факты

Украина и Чехия 6 раз играли между собой: по 2 победы у украинцев и чехов, еще 2 игры завершились вничью;

Украина третий раз сыграет в дивизионе B Лиги наций. Однажды "сине-желтые" играли в элитном дивизионе, где заняли последнее место в квартете со Швейцарией, Германией и Испанией;

В сезоне 2022/23 Чехия играла в дивизионе А, однако заняла последнее место в квартете с Испанией, Швейцарией и Португалией. Также чехи дважды играли в дивизионе В;

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций, а неудачник группы вылетит в Дивизион C. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета;

Состав Украины более чем на 100 тысяч дороже Чехии (263 против 158,40 млн);

Самым дорогим игроком сборной Украины по версии Transfermartk является нападающий Ромы Артем Довбик – 35 млн евро. Наибольшую трансферную стоимость среди чехов имеет Томаш Соучек, выступающий за Вест Хэм – 30 млн евро;

Возраст составов сборной Украины и Чехии почти идентичен – 26,7 в Украине и 26,5 в Чехии;

В сборной Украины меньше легионеров в составе – 7 против 9.

Прогноз Чемпиона

Победа сборной Украины – 2:1.

Прогноз букмекеров

По мнению нашего партнера лицензионного букмекера Favbet, победителем этого поединка станет украинская команда с коэффициентом 2,62. На ничью ФАВБЕТ дает 3,20, а успех Чехии оценивается в 2,82.

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