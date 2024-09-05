Довбик не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций

Нападающий итальянской Ромы и сборной Артем Довбик из-за травмы не сможет помочь команде в сентябрьских матчах Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Артем Довбик не сыграет в сентябрьских матчах Лиги наций. Повреждение, полученное форвардом еще в Роме, не позволило ему полноценно работать в группе сборной Украины. Дополнительное обследование, проведенное в Праге подтвердило, что на полное восстановление от травмы нужно больше времени, поэтому было принято решение о его возвращении в Рому, где он продолжит работать под наблюдением клубных врачей", — говорится в видео.

Напомним, накануне Довбик вошел в список номинантов на "Золотой мяч", вручаемый лучшему игроку по итогам года. В последний раз украинец был номинирован на эту награду в 2006 году. Всего только 15 представителей Украины до этого претендовали на Золотой мяч.

Напомним, ранее Ребров объявил список игроков , вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций. Под его руководством "сине-желтые" уже провели первую тренировку.

Отметим, что поединок 1 тура состоится совсем скоро — в субботу, 7 сентября на стадионе "Эпет Арене" в Праге, в 21:45 по киевскому времени украинцы сыграют против Албании, после чего встретятся со сборной Чехии 10 сентября.

Также Украина проведет два номинально домашних матча: 11 октября в Польше, город Познань, на стадионе "Enea Stadion Poznan" против Грузии, и 14 октября в польском городе Вроцлав на стадионе "Tarczynski Arena Wroclaw" против Чехии.