Какой результат нужен Украине в матче с Чехией, чтобы победить в группе Лиги наций

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу сыграет в 4-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B. Соперником подопечных Сергея Реброва будет Чехия.

Поединок состоится на муниципальном стадионе в Познани, Польша. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Учитывая поражения в двух стартовых турах, украинцам очень нужна победа над чехами, чтобы зацепиться за шанс победить в группе и повыситься в классе. Однако даже без 3 баллов в этом матче наша сборная теоретически может занять первое место.

Какая ситуация сейчас в группе A

В настоящее время на первом месте находится Грузия. Она имеет в активе 6 баллов и обходит Чехию по личным встречам. По этому показателю Украина также уступает Албании (у команд по 3 очка).

Грузия – 6 баллов (+3 разница забитых и пропущенных); Чехия – 6 (0); Албания – 3 (-2); Украина – 3 (-1).

*В случае равного количества очков места команд определяются по результатам личных встреч.

Какой результат нужен сборной Украины

Победа Украины над Чехией

Если поединок завершится так, у украинцев и чехов будет равное количество очков, первое место будет занимать Грузия (решающей будет разница забитых и пропущенных), а Албания будет на последнем месте.

Для победы в группе нужно победить Грузию и Албанию в двух последних поединках. Тогда только у чехов будут теоретические шансы обойти Украину, однако нужно будет смотреть на голы. Но в таком раскладе "сине-желтые" будут иметь одно право на ошибку. Правда, тогда будет зависимость от результатов последних туров.

Украина и Чехия играют вничью

В первую очередь следует отметить, что подопечные Реброва должны выигрывать следующие 2 матча. Тогда Украине подойдет несколько вариантов.

Первый вариант: Чехия также играет вничью все последующие матчи, а Украина побеждает. Тогда даже теоретически, ни одна команда не сможет обойти украинцев в борьбе за первое место.

Второй вариант: Чехия побеждает Албанию и проигрывает Грузии, а грузины теряют балы с албанцами. Тогда решающее значение будет иметь разница, поэтому нашей сборной необходимо ее улучшить.

Третий вариант: Чехия проигрывает 2 следующих матча, а грузины теряют баллы с албанцами. Тогда при любых обстоятельствах именно Украина займет первое место.

Украина проигрывает Чехии

Опять же нашей сборной нужно будет только побеждать в следующих двух поединках. Но также нужно, чтобы Албания победила в своих 2 поединках, а игра между чехами и грузинами завершилась победой Грузии. Тогда все украинцы будут хвататься за голову, ведь снова в группе Украины будет равное количество очков между всеми командами (по 9).

Так что решающей станет разница забитых и пропущенных мячей, которую Украине нужно подтянуть (сейчас мы за ней на предпоследнем месте).

Как мы видим, на бумаге у сборной Украины есть шансы с любым результатом. Но зачем испытывать судьбу лишний раз? Все в руках украинцев и им будет достаточно победить в следующих трех поединках.