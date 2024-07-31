Тренер Партизана: Мы и наши фанаты поддерживаем братские отношения с ЦСКА десятилетиями

Главный тренер Партизана Александр Станоевич считает, что дружба с московским ЦСКА не является мотивацией белградского клуба в противостоянии против Динамо Киев во 2-м круге отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сербский специалист рассказал пресс-службе Партизана.

"Честно говоря, я думаю только о своей команде, о том, как нам стать лучше. Это наш шанс показать, на что мы способны на европейской арене. Я бы не хотел комментировать нефутбольные вещи. В выездном матче в Люблине у нас не было проблем.

Я видел несколько заявлений Динамо, но мне это не интересно. Партизан и наши болельщики поддерживают братские отношения с московским ЦСКА десятилетиями. Это спорт, и ничто другое не будет нашей мотивацией в завтрашнем матче с Динамо, — сказал Станоевич.

Напомним, что ответный матч Партизан — Динамо состоится сегодня, 31 июля. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн встречи.

Ранее сербский клуб поехал на товарищеский турнир в Россию, а Станоевич сравнил киевское Динамо с московским.