Степаненко: Я такую профессиональную сборную не видел за всю историю Украины

Опорный полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко считает сегодняшнюю национальную команду самой профессиональной за всю историю.

Об этом он заявил в комментарии для Трендеца.

"Скажу так, за этот период, что мы готовились к матчам на Евро-2024, я был на 100% уверен, что мы победим сборную Румынии. Я видел, как все работают. В зале очередь стоит, чтобы со штангой работать, у каждого свой процесс, все работают. Я такую профессиональную сборную не видел за всю историю Украины.

Для меня это тоже загадка, потому что мы хорошо сыграли с Германией. Ну да, был провал на стандартах с поляками, но сама игра была хорошей для нашей сборной. Молдован тоже прибили. Все были готовы на тренировке. Чтобы ты понимал, мы на тренировке иногда не можем гол забить, потому что все отдаются, стелются, тактически все. И Румыния забивает нам трижды. Для меня это был такой шок, я от него до сих пор отойти не могу.

По-моему, нам не хватало злости. Сейчас много пишут, а мы многое читаем. И я думаю, что мы считали, что сможем обыграть Румынию на мастерстве, потому что мастерство действительно есть у этой команды. Но как показал опыт, без злости, без агрессии, без большого желания ничего не получится", — сказал игрок.

Напомним, в последнем третьем туре группового этапа Евро-2024 Украина сыграла в нулевую ничью с Бельгией.

В параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов последнее место в группе E заняла именно сборная Украины. Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3 место.