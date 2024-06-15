История маскотов Евро: от Пиноккио до плюшевого медвежонка Альберта

Недавно начался чемпионат Европы по футболу, на котором всех фанатов встречал очередной талисман турнира плюшевый медведь Альберт.

Мы уже привыкли к тому, что каждый турнир и многие известные футбольные клубы имеют своего маскота, с которым они и ассоциируются. Однако так было не всегда.

Вообще история маскотов в футболе началась лишь в середине прошлого века, в немецком городе Кельн из обыкновенного козла, которого в 1951 году директор городского карнавала Карола Уильямс подарила тренеру одноименного клуба. Тогда ему сшили форму команды, он присутствовал на каждом домашнем поединке и, как говорится, приносил своему клубу удачу. А что было дальше?

Первый талисман на турнире появился в 1966 году. Это был чемпионат мира, проходивший в Англии. Тогда болельщики наслаждались символом своей сборной Львом Вилли. А в 1980 году Италия представила первого маскота на Евро — Пиноккио.

Евро-1980, Италия. Пиноккио

Италия хотела выделиться чем-то особенным, поэтому решила продемонстрировать дебютный в истории континентальных первенств талисман. Долго думать им не пришлось, ведь тогда сказка Карло Коллоди о деревянном парне, у которого вырастал нос всякий раз, когда он лгал, занимала третье место в списке наиболее переводимых книг. Поэтому совсем не удивительно, что маскотом стал герой одной из самых популярных детских книг тех времен – Пиноккио.

Что интересно, они превратили литературного героя в футбольного — добавили мяч, а нос покрасили в цвета государственного флага.

Фото: УЕФА

Евро-1984, Франция. Петух Пено

Французы остановились на национальном символе страны — галльском петухе, полностью одетом в форму сборной своей страны. Талисман назвали Пено, что на французском означает жаргонное название пенальти. Хотя французы тогда забили всего один 11-метровый за турнир, но Пено стал первым талисманом, который принес удачу хозяевам соревнований — они впервые в своей истории взяли трофей.

Фото: УЕФА

Евро-1988, Германия. Кролик Берни

Немцы местному символу шанса не дали, поэтому выбрали кролика, объясняя это тем, что он более быстрый, ловкий и задорный и это больше соответствует футбольным соревнованиям. Он получил имя в честь швейцарской столицы Берн, где, в частности, была штаб-квартира УЕФА, и именно там Германия выиграла чемпионат мира в 1954 году. С двумя напульсниками на запястьях, и повязкой на голове, Берни выглядел так, словно он настоящий футболист.

Фото: УЕФА

Евро-1992, Швеция. Кролик Кролик

В Швеции решили не придумывать ничего нового. Они полностью повторили идею немцев, ведь считали, что она достаточно актуальна. Кролика разрисовали другим цветом, одели в форму сборной Швеции и назвали просто Кроликом.

Хотя эта идея могла полностью провалиться, ведь для болельщиков ничего нового в плане талисмана не было, однако турнир спасла зрелищная игра команд (чемпионом неожиданно стала сборная Дании, приехавшая на форум фактически с курорта) и отличная музыка группы "АВВА", один из вокалистов которой написал мелодию для того континентального первенства.

Фото: УЕФА

Евро-1996, Англия. Лев Голиаф

Национальный символ англичан также одели в футбольную форму команды-хозяина и дали мяч в лапы. Имя Голиаф получил в честь библейского персонажа и главного футбольного атрибута – гола. Талисман не стал чем-то новым, ведь в Англии уже был маскот лев на чемпионате мира 1966 года.

Фото: Getty Images

Евро-2000, Нидерланды и Бельгия. Львенок-чертенок Бенелаки

Этот чемпионат Европы впервые в истории принимали две страны. Из 5 тысяч претендентов на победу первые сохозяева турнира провели конкурс на маскота и не прогадали. Талисман соединил в себе два прозвища сборных: дьявола от "красных дьяволов" бельгийцев и льва как символа нидерландцев. Он получил имя Бенелаки (Benelucky), обыграв таким образом название "Бенелюкс", под которым понимается союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Маскот также был сочетанием латинского "bene" и английского "luck", предлагая положительную энергетику всем странам-участницам Евро.

Фото: Getty Images

Евро-2004, Португалия. Мальчик Кинас

Португалия полностью изменила ход игры. Они в первый раз сделали талисманом человека. Мальчик Кинас получил символическое имя, ведь португальский флаг называется Bandeira das Quinas ( Флаг королев). Для него даже придумали биографию: Кинас вырос в глухой португальской деревне, но благодаря упорству и таланту достиг уровня игры своих кумиров — Эйсебио и Фигу.

Португальцы считали, что он точно приведет команду к трофею и почти угадали. Сборная дошла до финала Евро, но неожиданно проиграла Греции (0:1).

Фото: Getty Images

Евро -2008, Австрия и Швейцария. Близнецы Трикс и Фликс

Эта пара стран опять-таки ввела обновление. Их талисманом стали близнецы Трикс и Фликс. Их экипировали в футбольную форму в цветах национальных флагов Австрии и Швейцарии и дали им номера, которые при сочетании составляют год проведения соревнований. Эти братья были настолько вспыльчивы и веселы, что даже забыли об игре в футбол, а сосредоточились на болении. Этот талисман стал первым без футбольного мяча. Устойчивый дуэт даже получил официальный саундтрек — Shaggy 's Feel the Rush.

Фото: Getty Images

Евро-2012, Украина и Польша. Близнецы Славек и Слава

Подобных маскотов сделали и для этого чемпионата Европы, изменив соответствующие цвета странам, которые принимали турнир, и более человечное выражение лица, без масок. Также украинскому брату предоставили национальный колорит благодаря вышиванке, поясу и веснушкам. Эти двое надолго останутся в сердцах футбольных болельщиков из Украины, хоть ни наша сборная, ни сборная Польши из групп выйти не смогли.

Фото: Getty Images

Евро-2016, Франция. Мальчик Супер-Виктор

Французы снова вернулись к идее с талисманом-человеком. Мальчика назвали Супер-Виктор и придумали очередную интересную историю. Выискивая мяч после неточного удара в своем дворе, Виктор нашел волшебную накидку и бутсы и стал Супер-Виктором. Благодаря этому, талисман мог очень быстро летать между городами, принимавшими матчи ЧЕ.

Фото: Getty Images

Евро-2020, Европа. Скиллзи

Этот чемпионат Европы принимало 12 стран, а из-за пандемии пришлось отсрочить его на год. Маскотом избрали фристайлера Скиллзи, случайно попавшего на соревнование футбольных талантов Европы. Игра в футбол с друзьями на парковке позволила мальчику оказаться в центре внимания, несмотря на разбитое окно. Техника и трюки Скиллзи, с помощью которых он вернул себе мяч, поразили жюри и он стал талисманом турнира.

Фото: Getty Images

Евро-2024, Германия. Мишка Альберт

Маскотом в этом году стал плюшевый мишка Альберт. Его избрали, чтобы почтить популярную в детскую игрушку, которая, как говорится, была изобретена в Германии в начале XX века. Талисман стремится вдохновить детей по всей Европе на активность и поощряет любовь к футболу и его ценностям.

Фото: Getty Images

Женское Евро-2017, Нидерланды.

Первым маскотом женского чемпионата Европы стала кошевидная львица Кики, которая была окрашена традиционными, оранжевыми, цветами страны-хозяйки.

Фото: Getty Images

Женское Евро-2022, Англия.

Англичане представили не одного, не двух, а сразу трех маскотов. Хет-трик – это девочки-роботы, а трио состоит из Каи (желтый), Эшли (розовый) и Робин (синий).

Фото: Getty Images

Вот мы и вспомнили все талисманы чемпионата Европы. Однако следует отметить, что кроме символической функции, их создание имело и финансовые причины. Да, маскоты являются одним из самых популярных товаров. Именно поэтому они быстро распространились и на неспортивные сферы, став одним из незаменимых атрибутов большинства мировых компаний.

Нынешний чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем принимают участие 24 команды. Сборная Украины попала в группу Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, накануне состоялся матч-открытие Евро-2024 между Германией и Шотландией, в котором немцы одержали разгромную победу.