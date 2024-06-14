Неотвратимый крах, просчитанный победитель и новая Золушка: 5 наибольших интриг Евро-2024

17-й чемпионат Европы по футболу вот-вот возьмет свое начало. Самое время поговорить о главном в преддверии старта лучших сборных континента. На что обратить внимание и какие акценты запомнить?

Германия обречена на высокий результат?

Начиная с первого Евро-1960, команда-хозяйка (а впоследствии — в нескольких случаях уже команды-хозяйки) не раз не оправдывала высоких надежд своих болельщиков. Однако какова бы ни была планка ожиданий поклонников игры №1 из конкретной страны, такая сборная почти неизменно преодолевала весьма значительные барьеры.

Речь идет о выходе в полуфинал соревнования. Кроме предыдущего турнира, где хозяина определить невозможно априори, только в трех случаях команда страны, принимавшая турнир, не смогла дойти хотя бы до этой стадии. В двух случаях хозяин турнир выиграл, однажды проиграл в финале. Учитывая, что Евро-2024 — 17-я по счету стычка лучших сборных Старого Света, тенденция очевидна.

Италия станет главным разочарованием турнира?

Действующий чемпион Европы подходит к соревнованию не в лучшем состоянии каждой линии команды. Да, перед предыдущим Евро Италия так же не выделялась россыпью звезд. Даже больше — по такому критерию, как подбор исполнителей, "скуадра" к клубу ведущих сборных континента скорее вообще не принадлежала. Однако, как это уже не раз было в истории итальянского футбола, удивила именно тогда, когда переживала сложное время, а выдающегося результата от нее ожидали не все поклонники, настроенные даже очень оптимистично.

Впрочем, исторически Италии характерно и другое. А именно — неудача после большого успеха. "Адзурра" уже переболела жестким похмельем, когда не сумела преодолеть квалификацию в финальную часть ЧМ-2022, пролетев мимо второго мундиала подряд. Через три года после победы над Англией Италия стала другой командой по качеству игры и возможностям футболистов. И сравнение — не в пользу нынешнего коллектива. Учитывая же силу конкурентов по квартету В, который не без оснований назван "группой смерти", обмануть обстоятельства итальянцам снова будет крайне тяжело.

Кто победит во внутреннем мадридском "межсобойчике"?

Реал — действующий обладатель кубка Лиги чемпионов и по праву самый сильный клуб Европы. Неудивительно, что из лагеря "сливочных" в свои сборные разъехались почти все футболисты первой команды. Однако даже поверхностный анализ позволяет сделать однозначный вывод: футболисты "галактикос" станут определяющей силой успеха или поражений главных претендентов на победу.

Лука Модрич, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и герой следующего раздела значат для своих команд не просто много. Они определяют лицо своих сборных и устанавливают реальные ориентиры на дистанции. И кто бы из них ни оказался более ловким в противостоянии с одноклубниками-конкурентами, заочными или прямыми, победитель известен заранее. Этого дядю зовут Флорентино.

Кроос – серый кардинал успеха хозяев?

Идея Юлиана Нагельсманна привлечь хавбека Реала Тони Крооса для усиления средней линии сборной Германии выглядит не просто мудрым решением молодого тренера. Кроос во главе "манншафт" — геймченджер для бундестим в борьбе за титул.

Тони не любит играть на рояле, как не любит его и передвигать. Однако охотно подсказывает партнерам по команде нужные ноты для единственно верной мелодии перед воротами соперников. Кроос — едва ли не лучший в мире среди ведущих центральных полузащитников по показателю отсутствия эгоизма как такового. Тони скорее испортит себе потенциальную возможность сам, чем позволит партнеру, находящемуся в более выгодном для команды положении, не получить мяч под удар. И если этот парень на десерт завершения карьеры выиграет для своей страны еще и домашнее первенство континента, а заодно станет лучшим ассистентом турнира, не удивляйтесь.

Какая сборная – на главную сенсацию соревнования?

По итогам предыдущего соревнования лучших из лучших среди европейских сборных на время стало известно имя новой Золушки Старого Света. Ею стала команда Дании, которая, пусть и благодаря крайне благоприятной турнирной сетке, но смогла сенсационно оказаться в компании четырех сильнейших коллективов континента.

В этом году желающих оказаться в роли той, кому улыбнулась судьба, снова пруд пруди. Однако и самая скромная команда турнира и абсолютный дебютант Грузия, и мастер неожиданностей Венгрия, и взрывная Албания, как и другие, менее очевидные претенденты на возможный успех, традиционно обладают одним непоколебимым козырем — от таких сборных не ожидают если не ничего, то точно — немного. Но забывают об одном: усыпленная бдительность — сестра недооценки. Поэтому появление нового нарушителя покоя в условиях якобы распределенных среди главных действующих лиц ролей выглядит чуть ли не неминуемым.