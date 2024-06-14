Судьба Украины, новый чемпион и лучшие игроки: искусственный интеллект дал прогноз на Евро-2024

С приближением чемпионата Европы по футболу в Германии, футбольные фанаты со всего мира с нетерпением ждут начала этого грандиозного спортивного праздника. Турнир, который соберет лучшие национальные команды континента, обещает быть увлекательным и непредсказуемым. Однако в современную эпоху цифровых технологий даже в футболе все чаще используются прогрессивные методы для анализа и прогнозирования результатов.

В этот раз Чемпион решил привлечь искусственный интеллект (ИИ) для создания прогноза на весь турнир. Известный всем ChatGPT попытался предсказать будущее. Какие команды имеют самые большие шансы на выход в плей-офф? Кто станет чемпионом? Чего ждать от сборной Украины? ИИ без предубеждений дал свой прогноз на грядущее Евро-2024.

Групповой этап

Может сложиться ощущение, что ИИ расставил по позициям всех величайших фаворитов, но на то он и искусственный интеллект, чтобы оценивать сухие цифры и историческую силу сборных.

Сборная Украины, по мнению ChatGPT, сможет выйти в плей-офф турнира.

Группа A

Германия Швейцария Шотландия Венгрия

Группа B

Испания Италия Хорватия Албания

Группа C

Англия Дания Сербия Словения

Группа D

Франция Нидерланды Польша Австрия

Группа E

Бельгия Украина Словакия Румыния

Группа F

Португалия Чехия Турция Грузия

Андердоги турнира

Перед тем, как перейти в плей-офф турнира, мы спросили у ИИ, кто, по его мнению, может прыгнуть выше головы на грядущем Евро. Первым, кого назвал ChatGPT, была сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва по прогнозу могут дойти до четвертьфинала или даже полуфинала турнира, если получат удачный жребий в плей-офф. Также в списке прошел полуфиналист Дания, Швейцария и команда Чехии.

Плей-офф

В плей-офф вышли лучшие, однако именно с этого этапа начинается самое интересное и лучшие команды играют между собой в решающих стадиях турнира

1/8 финала

Испания — Польша 2:0

Германия — Дания 3:1

Португалия — Хорватия 2:1

Нидерланды — Украина 2:1

Бельгия — Шотландия 2:0

Франция — Чехия 3:1

Англия — Турция 2:0

Швейцария — Италия 0:1

Минимальное поражение сборной Украины и никакой сенсации, все фавориты шагают в четвертьфинал.

Сборная Германии по фуболу

Четвертьфиналы

Испания — Италия 1:1 (4:3 по пенальти)

Германия — Англия 2:2 (5:4 по пенальти)

Португалия — Нидерланды 2:2 (5:4 по пенальти)

Франция — Бельгия 2:1

Сразу три серии пенальти и минимальная победа сборной Франции, четвертьфиналы, по мнению ИИ, будут горячими.

Полуфиналы

Испания — Германия 1:2

Португалия — Франция 1:2

Две игры по 2:1 и хозяин турнира Германия встретится в финале с серебряным призером последнего чемпионата мира — сборной Франции

Финал

Германия — Франция 1:2

Победитель - Франция

Искусственный интеллект считает, что сборная Франции после поражения в финале 2016 все же сумеет завоевать желанный титул.

Также мы спросили у ChatGPT о лучшем голеодоре и ассистенте турнира. Первое место в рейтинге лучших бомбардиров займет новичок мадридского Реала Килиан Мбаппе, который, по мнению ИИ, может отличиться 6-7 голами. Среди топ-ассистентов будет полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне – 4-5 результативных передач за турнир.

Килиан Мбаппе

Возникает интересный вопрос, согласились бы вы с таким прогнозом? А поверили бы, что этот прогноз составлен живым человеком? Вопрос риторический, сойдется ли прогноз искусственного интеллекта с реальностью узнаем уже совсем скоро.