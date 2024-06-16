Ребров сообщил, сыграет ли Миколенко против Румынии на Евро-2024

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустит первый матч Евро-2024 по футболу против Румынии.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.

"Мы объясняем ежедневно: Виталий работает, повреждение не восстанавливается через 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в состав", — сказал Ребров.

Напомним, Миколенко получил повреждение на 25-й минуте товарищеского матча против Молдовы (4:0) после подката защитника хозяев Артура Крачуна. Его заменил Зинченко. Травма защитника не имеет отношения к его прошлому повреждению, полученному в мерсисайдском дерби против Ливерпуля.

На Евро-2024 Украина стартует 17 июня матчем против Румынии. Также на групповом этапе "желто-синие" сыграют против Словакии и Бельгии.