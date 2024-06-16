Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Ребров сообщил, сыграет ли Миколенко против Румынии на Евро-2024

Владислав Уткін — 16 июня, 17:08
Ребров сообщил, сыграет ли Миколенко против Румынии на Евро-2024

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустит первый матч Евро-2024 по футболу против Румынии.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.

"Мы объясняем ежедневно: Виталий работает, повреждение не восстанавливается через 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в состав", — сказал Ребров.

Напомним, Миколенко получил повреждение на 25-й минуте товарищеского матча против Молдовы (4:0) после подката защитника хозяев Артура Крачуна. Его заменил Зинченко. Травма защитника не имеет отношения к его прошлому повреждению, полученному в мерсисайдском дерби против Ливерпуля.

На Евро-2024 Украина стартует 17 июня матчем против Румынии. Также на групповом этапе "желто-синие" сыграют против Словакии и Бельгии.

Збірна України з футболу Віталій Миколенко Сергій Ребров Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна України з футболу

Хведелиани: Украина без проблем выйдет из группы на Евро-2024
Нападающий сборной Румынии: Выложимся по полной в игре против Украины
Миколенко рассказал, кто из игроков сборной проводит больше времени в зале
Регбист — Леоненко придумал новое прозвище Мудрику
Шансы сборной Украины и главные интриги квартета: прогноз суперкомпьютера на группу E

Последние новости