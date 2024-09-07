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Мудрик вне состава: Ребров объявил заявку на игру с Албанией

Руслан Травкін — 7 сентября, 10:30
Мудрик вне состава: Ребров объявил заявку на игру с Албанией
УАФ

Тренерский штаб сборной Украины объявил заявку на игру Лиги наций против Албании.

Соответствующая информация появилась на сайте УАФ.

Следует отметить, что вне склада остался Михаил Мудрик. Ранее была информация, что вингер пропустил предварительную тренировку из-за травмы.

Заявка сборной Украины на игру против Албании:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тимчик, 20. Александр Пихон 21. Владислав Кабаев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.


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Напомним, Чемпион подготовил прогноз на поединок Украина - Албания. Матч состоится на "Epet Arena" в столице Чехии, Праге. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию ЗДЕСЬ .

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