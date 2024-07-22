Сборная Ирака — сборная Украины: анонс матча на Олимпийских играх-2024

В среду, 24 июля, состоится поединок первого тура группового этапа Олимпийских игр-2024, в котором сборная Украины будет противостоять команде Ирака. Встреча состоится на стадионе "Парк Олимпик Лионнез" в Лионе (Франция) и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Олимпийская сборная Украины

Украинская сборная по футболу впервые представлена на турнире. Она прошла сито квалификации, став полуфиналистом молодежного Евро-2023.

В рамках подготовки к Олимпиаде подопечные Руслана Ротаня победили на международном товарищеском турнире "Tournoi Maurice Revell" и сыграли 2 товарищеских матча против Египта U-23 (1:1) и Парагвая U-23 (2:2).

Олимпийская сборная Ирака

Для футбольной сборной Ирака это уже 6 Олимпийские игры. В последний раз они соревновались на этом турнире в 2016 году, где получили 3 ничьих и не смогли выйти из группы. Лучший результат Ирака — 4 место на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Во Францию команда получила путевку как бронзовый призер Кубка Азии U-23. В матче за 3-е место Ирак победил Индонезию со счетом 2:1. В рамках подготовки к турниру команда также сыграла против Египта U-23 и уступила со счетом 2:1.

История встреч

Сборная Украины U-23 никогда не пересекалась со своими сверстниками из Ирака. Да и вообще украинские сборные всех возрастов не играли против этой страны, так что это будет дебютная встреча.

Ориентировочные составы

Украина: Фесюн — Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский — Рубчинский, Михайленко, Криськив — Хлань, Брагару, Сикан

Ирак: Хассан — Аль Хусейн, Макнази, Оджаими, Саад — Мохаммед М, Аль-Мухтар, Байеш, Джасим, Абдель Амир — Хуссейн

Факты и цифры

Сборная Украины по футболу впервые в истории сыграет на Олимпийских играх;

Для Ирака это уже 6 Олимпийские игры. Лучший результат — 4 место на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Сборные Украины и Ирака всех возрастов никогда не играли между собой;

В сборной Ирака больше легионеров, чем у Украины (5 против 2);

Украина почти в 5,5 раза дороже Ирака (30,85 против 5,7 миллионов долларов);

Самый дорогой игрок сборной Ирака Айман Хуссейн занимает 50-е место по цене в группе B;

Наибольшее представление среди всех клубов мира на Олимпиаде у донецкого Шахтера (Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Кирилл Фесюн, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев — Украина, Став Лемкин — Израиль).

Где смотреть

Игру вживую в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO в разделе "Спорт", а также в виде поп-ап каналов Discovery+ в разделе "Телевидение" и в специальном разделе Discovery+.

Кроме того, просмотреть матч можно на региональных телеканалах Общественного (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Коэффициенты от Фавбет

Победа Украины — 1,77;

Ничья — 3,45;

Победа Ирака — 5,10.

Прогноз Чемпиона

Победа Украины — 2:0.