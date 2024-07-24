Олимпийские игры-2024. Ирак — Украина: прогноз редакции Чемпиона

Сегодня, 24 июля, состоится поединок первого тура группового этапа Олимпийских игр-2024, в котором сборная Украины будет противостоять команде Ирака. Встреча пройдет на стадионе "Парк Олимпик Лионнез" в Лионе (Франция) и начнется в 20:00 по киевскому времени. Текстовая трансляция состоится на нашем сайте ЗДЕСЬ.

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Редакция Чемпиона традиционно сделала свои предсказания на матч. А были ли редакторы и журналисты Чемпиона правы, увидим уже скоро.

Прогноз Чемпиона

Николай Дендак, 0:2

Учитывая результаты олимпийской сборной Украины перед стартом Игр-2024, я не сомневаюсь в победе над главным андердогом группы Ираком. Рискну поставить на результат 2:0 в пользу Украины.

Станислав Лысак, 1:3

Олимпийская сборная Украины едет на Олимпийские игры не в оптимальном составе, однако Ирак это не тот соперник, который должен создать проблемы для подопечных Руслана Ротаня. Игра с одним из аутсайдеров турнира должна завершиться уверенной победой Украины — 3:1.

Игорь Чернявский, 2:3

Очень сложно делать какой-то четкий прогноз, ведь пока у нас очень мало информации о соперниках (кроме Аргентины, но и она фаворит только на бумаге). Только сегодня мы поймем реальную силу этой олимпийской сборной Украины.

Все-таки осмелюсь сделать выбор вслепую и поставить на победу подопечных Руслана Ротаня в сверхрезультативном поединке — 3:2. Главный тренер пропагандирует проактивный, атакующий футбол, а подбор исполнителей, несмотря на все известные нюансы, все равно позволяет воплощать задуманное на поле.

Денис Шаховец, 0:1

Сложно делать какие-то прогнозы на первый тур подобного турнира, однако, очевидно, что для выхода в плейоф подопечным Руслана Ротаня нужно побеждать Ирак, иначе эту задачу выполнить будет очень сложно. Верю, что "сине-желтым" по силам взять три очка, но ожидаю напряженной игры до последней минуты. Ирак — Украина 0:1.

Максим Розенко, 0:1

Еще живы воспоминания об ужасном старте подопечных Сергея Реброва на Евро-2024. Надеюсь, команда Руслана Ротаня не попадет в столь негативную историю. Ведь хороший старт — половина дела. Ставлю на то, что украинцы победят Ирак со счётом 1:0.

Владислав Уткин, 1:2

Считаю, что команда Руслана Ротаня не будет повторять неудачный опыт национальной команды на Евро и сможет завоевать 3 очка на старте турнира. Да, состав украинцев на Олимпиаде вызывает вопросы, но думаю, что "сине-желтые" в непростом поединке все-таки победят номинально самую слабую команду группы.

Александр Булава, 1:2

На старте турнира сборную Украины ожидает, пожалуй, самый легкий соперник по группе — команда Ирака. Однако, не стоит ожидать, что эта команда подарит нам первые баллы на Олимпийском турнире. Ожидаю настоящей "битвы" на первых минутах встречи.

Верю, что "сине-желтые", несмотря на неубедительные матчи перед стартом турнира, смогут настроиться на поединок и выжать из себя максимум. Прогноз — победа Украины 2:1.

Максим Саливон, 1:2

Уже приходилось говорить, что украинские олимпийцы оказались в схожей ситуации, в которую попала национальная сборная на Евро. Речь, конечно, о календаре. И снова максимальные ожидания от первого матча. И опять они вполне оправданы.

Однако есть еще одно "опять" — легко "сине-желтым" точно не будет, несмотря на статус соперника. Да, Ирак уступает за подбором исполнителей и такой, откровенно "куцей" Украине, лишенной доброй доли своих сильнейших кадров. Но наличие в команде азиатов Ясима и умение создавать моменты с нуля делает потенциал иракцев в атаке проблемой, от которой Украина, думаю, все же пострадает. Впрочем, у футболистов Ротаня есть все возможности свое мастерство доказать, ведь потенциал соперника все же ограничен. Минимальная победа Украины. Ирак — Украина 1:2.

Андрей Яросименко, 1:2

Учитывая товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Олимпиаде, создается впечатление, что украинцы вырвут победу после пропущенного гола.

Сюда стоит добавить фактор первого выступления сборной на Олимпийских играх и важность этого матча для поддержки страны. Поэтому мой прогноз — 2:1 в пользу Украины.

Отметим, что, по мнению бейтингового оператора Favbet, украинская команда имеет больше шансов на победу. Фавбет на этот матч дает коэффициенты: