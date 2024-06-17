Сборная Румынии — сборная Украины: где смотреть матч Евро-2024
Сборная Украины встретится с Румынией в рамках первого тура чемпионата Европы-2024.
Встреча состоится в понедельник, 17 июня, на стадионе "Мюнхен Арена". Начало в 16:00 по киевскому времени.
Трансляция поединка будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного кроме OTT-сервисов, а также на медиасервисе MEGOGO.
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн матча.
В первом контрольном поединке накануне Евро подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Германией, во втором уступили Польше, а в третьем разгромили Молдову.
Кроме Румынии, на групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии и Словакии.
Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 через плей-офф. Сначала "желто-синие" выдали суперкамбек против Боснии и Герцеговины, а затем одержали волевую победу над Исландией.