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УАФ попросила УПЛ самостоятельно принимать решения по исключению Днепра-1

Владислав Уткін — 18 июля, 16:23
УАФ попросила УПЛ самостоятельно принимать решения по исключению Днепра-1

Украинская ассоциация футбола обратилась в Украинскую Премьер-лигу с просьбой самостоятельно принимать решения по исключению Днепра-1 из соревнований.

Соответствующее заявление от генерального секретаря УАФ Игоря Грищенко была опубликована на официальном сайте.

"Основания для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска СК "Днепр-1" (Днепр) к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/2025 по состоянию на сегодняшний день отсутствуют.

Вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продления членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ. УАФ обращается с просьбой принимать дальнейшие решения по данному вопросу в пределах компетенции УПЛ", - говорится в заявлении.

В обращении УАФ отмечает, что факт наличия запрета на регистрацию новых футболистов не является нарушением, а потому не усматривается возможным основанием для отказа в выдаче аттестата или его отзыва. Сообщается, что на сегодня согласно данным Информационно-аналитической базы УАФ за днепровский клуб зарегистрировано достаточное количество игроков для участия в соревнованиях.

Ранее УПЛ обратилась в УАФ по вопросу отзыва аттестата Днепра-1 после голосования большинства участников чемпионата за исключение клуба из соревнований.

Напомним, Днепр-1 находится на грани прекращения существования. Клуб уже оставили почти все футболисты первой команды, женский и юношеский коллективы не финансируются, а руководство уже публично обменивается взаимными обвинениями.

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