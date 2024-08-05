Ребров: Сейчас я не вижу лидера в поле, который своим примером покажет, что нужно делать

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что он не видит лидера в национальной команде, что мог бы своим примером показать, как надо делать.

Его слова передает УАФ.

"К сожалению, сейчас я не вижу лидера на поле, который своей работой и примером покажет, что нужно делать. Если вспомнить выездную игру с Северной Македонией, я не помню, чтобы вообще сборная Украины так играла. Но мы забили первый гол, это придало уверенности, и в итоге мы победили.

Я не понимаю, почему нужно было проигрывать Румынии, чтобы в следующем матче выйти совсем с другим настроением. Почему игроки сидят с телефонами, смотрят, какая у них оценка, читают, кто виноват. И они смотрят не на себя, а ищут кого-нибудь другого. Поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой в раздевалке. Что произошло, о чем мы думаем? Мы перед игрой всегда говорим, насколько важна игра, выходим на поле с флагом. Это супер, патриотично. Но когда игроки выходят на поле, то именно на нем должны показывать, как они любят свою страну", — сказал наставник.

Напомним, что Украина нелестно выступила на Евро-2024. После разгромного поражения от Румынии "сине-желтые" одержали волевую победу над Словакией, а в последнем туре расписали нулевую ничью с Бельгией.

Впрочем, из-за результата параллельного поединка команда Реброва осталась за бортом чемпионата Европы.