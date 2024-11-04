Ребров объявил состав сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, вызванных на ноябрьские поединки Лиги наций-2024/2025.

Об этом сообщает УАФ.

В основной список вошли 25 футболистов, еще семь игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Артём Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Дмитрий Резник, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все – Шахтер Донецк), Александр Сваток (Остин, США), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (оба – Динамо Киев).

Напомним, в 3 туре Лиги наций сборная Украины минимально победила Грузию, а впоследствии команда Сергея Реброва сыграла вничью с Чехией. В сентябрьских матчах украинцы уступили Албанию (2:1) и Чехию (3:2). После этих поединков Украина занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

В ноябре "сине-желтых" ждут выездные матчи против Грузии (16 ноября в 19:00 по киевскому времени) и Албании (19 ноября в 21:45 по Киеву).

Ранее сообщалось, что после ничьей с Чехией Украина потеряла шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026, которая состоится 13 декабря 2024 года.