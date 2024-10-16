Украина потеряла шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу после проведения октябрьских матчей Лиги наций упустила шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки квалификации к ЧМ-2026 для европейских команд, которая состоится 13 декабря 2024 года.

54 сборные будут распределены на 12 групп по 4-5 команд. Команда Сергея Реброва попадет во вторую корзину. Во время квалификации будут определены 16 европейских сборных, которые станут участниками мундиаля.

В первую корзину жеребьевки попадут 8 лучших команд по итогам розыгрыша Лиги наций УЕФА в дивизионе А, а также 4 сборные, которые на момент жеребьевки будуть иметь лучший рейтинг ФИФА.

Напомним, что 12 победителей групп получат прямую путевку на турнир, который состоится в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Еще 4 участника ЧМ от Европы определятся в плей-офф, который пройдет в формате "финала четырех". К 12 командам, которые займут второе место в групповом этапе квалификационного турнира, присоединятся 4 лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/25, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе квалификации. Эти 16 команд будут распределены на четыре пути – по четыре команды в каждой.

Уже гарантировали попадание в первую корзину во время жеребьевки: Франция, Испания, Англия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Италия, Германия.

Еще 4 сборные определятся по окончании группового этапа Лиги наций.

14 октября в польском Вроцлаве прошел матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины в номинально домашнем матче сыграла вничью с Чехией.

В следующем туре Лиги наций сборная Украины сыграет с Грузией. Матч состоится 16 ноября.

В настоящее время на первом месте находится Чехия. Она имеет в активе 7 баллов. У Грузии и Албании по 6 очков. А последнее место занимает Украина, у которой 4 балла.