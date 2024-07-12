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Распродажа Днепра-1: кто покинул команду и сколько игроков осталось

Микола Дендак — 12 июля, 22:00
Фото: Getty Images
Распродажа Днепра-1: кто покинул команду и сколько игроков осталось

Еще в начале 2024 года начали появляться слухи, что Днепр-1 может прекратить свое существование. Сначала были невыплаты зарплат, потом на клуб наложили трансферный бан, а сейчас в летнее трансферное окно футболисты массово покидают команду.

Кто-то идет за деньги, а некоторые футболисты покидают днепровский коллектив в статусе свободного агента. Мы решили сделать список игоков, покинувших команду, и тех, кто остался.

Футболисты, покинувшие Днепр-1

Трансферы в Динамо

  • Александр Пихаленок (2,5 миллиона евро по данным Transfermarkt);
  • Валентин Рубчинский (1 миллион);
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Трансферы в Полесье

  • Эдуард Сарапий (800 тысяч);
  • Алексей Гуцуляк (600 тысяч);
  • Алексей Авраменко (свободный агент);
  • Евгений Волынец (свободный агент);
  • Руслан Бабенко (свободный агент);

Трансферы в Карпаты

  • Денис Мирошниченко (500 тысяч);
  • Владимир Адамюк (100 тысяч);

Трансферы в другие клубы

  • Остин, МЛС: Александр Сваток (1,2 миллиона);
  • Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тысяч);
  • Александрия, УПЛ: Александр Филиппов (свободный агент);
  • Шахтер, УПЛ: Олег Очеретько (завершение аренды);
  • Тихуана, чемпионат Мексики: Доминго Бланко (свободный агент);

Покинули Днепр-1, но находятся без клуба

  • Богдан Леднев;
  • Яков Кинарейкин;
  • Владимир Танчик;
  • Игорь Когут.

Оставшиеся футболисты в Днепре-1

Вратари

  • Валерий Юрчук (34 года). Слухов о переходе не было. По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации нет.
  • Владислав Крапивцов (19 лет). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации нет. Им интересовались Карпаты.

Защитники

  • Олег Горин (24 года, центральный защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2025 года.
  • Сергей Горбунов (30 лет, левый защитник). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. Им интересовалась перволиговая Буковина.
  • Евгений Пасич (30 лет, правый защитник). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. ТаТоТакое сообщает, что он должен перейти в Металлист 1925.
  • Никита Кононов (21 год, правый защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 31 декабря 2024 года.
  • Арсений Коваль (16 лет, левый защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2026 года.

Полузащитники

  • Иван Чабан (17 лет, опорный полузащитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2026 года.
  • Даниил Хан (18 лет, полузащитник). Контракт по 30 июня 2025 года. Он заинтересовал Динамо.
  • Илья Баденко (19 лет, полузащитник). Контракт по 30 июня 2025 года. Слухов о переходе не было.

Нападающие

  • Рамик Гаджиев (18 лет, левый вингер). Контракт по 30 июня 2025 года. Сообщается, что им предметно интересуется Александрия.
  • Даниэль Кивинда (19 лет, нападающий). Договор до 31 декабря 2024 года. По слухам, он заинтересовал клуб МЛС Шарлотт.
  • Денис Жданов (18 лет, левый вингер). Контракт по 30 июня 2025 года. Им интересуется Динамо.

Выводы

Несмотря на то, что Днепр-1 заработал на трансферах 6,9 миллиона евро, коммерческий директор команды Вячеслав Фридман говорит, что клуб имеет бюджет только до зимы. Более того, недавно стало известно, что Днепр-1 не смог начать тренировочные сборы, поскольку в клубе не хватает игроков, чтобы сформировать состав.

И это не удивительно, ведь в общей сложности в команде сейчас (учитывая Днепр-1 U-19) максимум 13 игроков. Если убрать тех, у кого должен был завершиться контракт, то 9. И из них только 4 футболиста не имеют заинтересованности от других клубов (старшему — 21).

Шансы на то, что клуб продолжит существовать — мизерные. Об этом даже говорил Фридман. Уже и УАФ готова рассмотреть варианты замены днепровского клуба в УПЛ и в отборочном этапе Лиги конференций. Итак, остается единственный вопрос, когда все завершится?

Володимир Адамюк Руслан Бабенко Волинець Горбунов Жданов Коваль Когут Пасіч СК Дніпро-1 Танчик Філіппов Хан Домінго Бланко Максим Третьяков Олександр Піхальонок Едуард Сарапій Мірошніченко Богдан Лєднєв Олександр Сваток Олексій Гуцуляк Олег Очеретько Валентин Рубчинський