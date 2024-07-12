Распродажа Днепра-1: кто покинул команду и сколько игроков осталось
Еще в начале 2024 года начали появляться слухи, что Днепр-1 может прекратить свое существование. Сначала были невыплаты зарплат, потом на клуб наложили трансферный бан, а сейчас в летнее трансферное окно футболисты массово покидают команду.
Кто-то идет за деньги, а некоторые футболисты покидают днепровский коллектив в статусе свободного агента. Мы решили сделать список игоков, покинувших команду, и тех, кто остался.
Футболисты, покинувшие Днепр-1
Трансферы в Динамо
- Александр Пихаленок (2,5 миллиона евро по данным Transfermarkt);
- Валентин Рубчинский (1 миллион);
Трансферы в Полесье
- Эдуард Сарапий (800 тысяч);
- Алексей Гуцуляк (600 тысяч);
- Алексей Авраменко (свободный агент);
- Евгений Волынец (свободный агент);
- Руслан Бабенко (свободный агент);
Трансферы в Карпаты
- Денис Мирошниченко (500 тысяч);
- Владимир Адамюк (100 тысяч);
Трансферы в другие клубы
- Остин, МЛС: Александр Сваток (1,2 миллиона);
- Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тысяч);
- Александрия, УПЛ: Александр Филиппов (свободный агент);
- Шахтер, УПЛ: Олег Очеретько (завершение аренды);
- Тихуана, чемпионат Мексики: Доминго Бланко (свободный агент);
Покинули Днепр-1, но находятся без клуба
- Богдан Леднев;
- Яков Кинарейкин;
- Владимир Танчик;
- Игорь Когут.
Оставшиеся футболисты в Днепре-1
Вратари
- Валерий Юрчук (34 года). Слухов о переходе не было. По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации нет.
- Владислав Крапивцов (19 лет). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации нет. Им интересовались Карпаты.
Защитники
- Олег Горин (24 года, центральный защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2025 года.
- Сергей Горбунов (30 лет, левый защитник). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. Им интересовалась перволиговая Буковина.
- Евгений Пасич (30 лет, правый защитник). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. ТаТоТакое сообщает, что он должен перейти в Металлист 1925.
- Никита Кононов (21 год, правый защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 31 декабря 2024 года.
- Арсений Коваль (16 лет, левый защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2026 года.
Полузащитники
- Иван Чабан (17 лет, опорный полузащитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2026 года.
- Даниил Хан (18 лет, полузащитник). Контракт по 30 июня 2025 года. Он заинтересовал Динамо.
- Илья Баденко (19 лет, полузащитник). Контракт по 30 июня 2025 года. Слухов о переходе не было.
Нападающие
- Рамик Гаджиев (18 лет, левый вингер). Контракт по 30 июня 2025 года. Сообщается, что им предметно интересуется Александрия.
- Даниэль Кивинда (19 лет, нападающий). Договор до 31 декабря 2024 года. По слухам, он заинтересовал клуб МЛС Шарлотт.
- Денис Жданов (18 лет, левый вингер). Контракт по 30 июня 2025 года. Им интересуется Динамо.
Выводы
Несмотря на то, что Днепр-1 заработал на трансферах 6,9 миллиона евро, коммерческий директор команды Вячеслав Фридман говорит, что клуб имеет бюджет только до зимы. Более того, недавно стало известно, что Днепр-1 не смог начать тренировочные сборы, поскольку в клубе не хватает игроков, чтобы сформировать состав.
И это не удивительно, ведь в общей сложности в команде сейчас (учитывая Днепр-1 U-19) максимум 13 игроков. Если убрать тех, у кого должен был завершиться контракт, то 9. И из них только 4 футболиста не имеют заинтересованности от других клубов (старшему — 21).
Шансы на то, что клуб продолжит существовать — мизерные. Об этом даже говорил Фридман. Уже и УАФ готова рассмотреть варианты замены днепровского клуба в УПЛ и в отборочном этапе Лиги конференций. Итак, остается единственный вопрос, когда все завершится?