Распродажа Днепра-1: кто покинул команду и сколько игроков осталось

Еще в начале 2024 года начали появляться слухи, что Днепр-1 может прекратить свое существование. Сначала были невыплаты зарплат, потом на клуб наложили трансферный бан, а сейчас в летнее трансферное окно футболисты массово покидают команду.

Кто-то идет за деньги, а некоторые футболисты покидают днепровский коллектив в статусе свободного агента. Мы решили сделать список игоков, покинувших команду, и тех, кто остался.

Футболисты, покинувшие Днепр-1

Трансферы в Динамо

Александр Пихаленок (2,5 миллиона евро по данным Transfermarkt);

Валентин Рубчинский (1 миллион);

Трансферы в Полесье

Эдуард Сарапий (800 тысяч);

Алексей Гуцуляк (600 тысяч);

Алексей Авраменко (свободный агент);

Евгений Волынец (свободный агент);

Руслан Бабенко (свободный агент);

Трансферы в Карпаты

Денис Мирошниченко (500 тысяч);

Владимир Адамюк (100 тысяч);

Трансферы в другие клубы

Остин, МЛС: Александр Сваток (1,2 миллиона);

Александр Сваток (1,2 миллиона); Колос, УПЛ: Максим Третьяков (200 тысяч);

Максим Третьяков (200 тысяч); Александрия, УПЛ: Александр Филиппов (свободный агент);

Александр Филиппов (свободный агент); Шахтер, УПЛ: Олег Очеретько (завершение аренды);

Олег Очеретько (завершение аренды); Тихуана, чемпионат Мексики: Доминго Бланко (свободный агент);

Покинули Днепр-1, но находятся без клуба

Богдан Леднев;

Яков Кинарейкин;

Владимир Танчик;

Игорь Когут.

Оставшиеся футболисты в Днепре-1

Вратари

Валерий Юрчук (34 года). Слухов о переходе не было. По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации нет.

Владислав Крапивцов (19 лет). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации нет. Им интересовались Карпаты.

Защитники

Олег Горин (24 года, центральный защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2025 года.

Сергей Горбунов (30 лет, левый защитник). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. Им интересовалась перволиговая Буковина.

По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. Им интересовалась перволиговая Буковина. Евгений Пасич (30 лет, правый защитник). По данным Transfermarkt, контракт уже должен был завершиться, однако официальной информации не было. ТаТоТакое сообщает, что он должен перейти в Металлист 1925.

Никита Кононов (21 год, правый защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 31 декабря 2024 года.

Арсений Коваль (16 лет, левый защитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2026 года.

Полузащитники

Иван Чабан (17 лет, опорный полузащитник). Слухов о переходе не было, контракт до 30 июня 2026 года.

Даниил Хан (18 лет, полузащитник). Контракт по 30 июня 2025 года. Он заинтересовал Динамо.

Илья Баденко (19 лет, полузащитник). Контракт по 30 июня 2025 года. Слухов о переходе не было.

Нападающие

Рамик Гаджиев (18 лет, левый вингер). Контракт по 30 июня 2025 года. Сообщается, что им предметно интересуется Александрия.

Даниэль Кивинда (19 лет, нападающий). Договор до 31 декабря 2024 года. По слухам, он заинтересовал клуб МЛС Шарлотт.

Денис Жданов (18 лет, левый вингер). Контракт по 30 июня 2025 года. Им интересуется Динамо.

Выводы

Несмотря на то, что Днепр-1 заработал на трансферах 6,9 миллиона евро, коммерческий директор команды Вячеслав Фридман говорит, что клуб имеет бюджет только до зимы. Более того, недавно стало известно, что Днепр-1 не смог начать тренировочные сборы, поскольку в клубе не хватает игроков, чтобы сформировать состав.

И это не удивительно, ведь в общей сложности в команде сейчас (учитывая Днепр-1 U-19) максимум 13 игроков. Если убрать тех, у кого должен был завершиться контракт, то 9. И из них только 4 футболиста не имеют заинтересованности от других клубов (старшему — 21).

Шансы на то, что клуб продолжит существовать — мизерные. Об этом даже говорил Фридман. Уже и УАФ готова рассмотреть варианты замены днепровского клуба в УПЛ и в отборочном этапе Лиги конференций. Итак, остается единственный вопрос, когда все завершится?