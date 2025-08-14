Забарный празднует: ПСЖ на характере одолел Тоттенхэм в Суперкубке УЕФА

Сегодня, 13 августа, победитель Лиги чемпионов ПСЖ сыграл против триумфатора Лиги Европы Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА.

Поединок завершился победой французского клуба в серии послематчевых пенальти.

Хотя в основное время Тоттенхэм был убедительнее. Именно "шпоры" создали первый момент в игре, но вратарь парижан Шевалье перевел мяч на угловой. Также французов дважды спасала стойка.

Однако это не спасло ПСЖ от пропущенного гола еще в первом тайме. На 39 минуте Ван де Вен удачно сыграл на подборе и вколотил круглого в ворота соперника. А на старте второго тайма Кристиан Ромеро удвоил преимущество.

ПСЖ пытался отыграться, отличная возможность была у Брэдли Барколя, который даже сумел забить. Но гол отменили из-за офсайда. И лишь на 85 минуте Ли Кан Ин сумел сократить отставание.

Казалось, что матч так и завершится победой "шпор", но уже в компенсированное время Усман Дембеле сделал великолепный прострел, который замкнул Гонсалу Рамуш. Поэтому болельщиков ждала серия послематчевых пенальти.

Первым к отметке подошел Соланке – и не промахнулся, а вот Витинья, который бил первым у ПСЖ, не попал. Бентанкур также реализовал 11-метровый, Рамуш ответил результативным ударом по центру.

Ван де Вен свой пенальти не реализовал, чем воспользовался Дембеле – 2:2. Тель также не смог забить, и уже ПСЖ вышел вперед благодаря голу Ли Кан Ина. Порро сумел подарить надежду команде, реализовав свой удар, но Мендеш не промахнулся.

В итоге нервная победа ПСЖ и первый Суперкубок УЕФА в коллекции трофеев французского гранда.

Суперкубок УЕФА

13 августа

ПСЖ – Тоттенхэм 2:2 (0:1) серия пенальти 4:3

Голы: 0:1 – 39 ван де Вен, 0:2 – 48 Ромеро, 1:2 – Ли Кан Ин, 2:2 – 90+4 Рамуш

Пенальти: Соланке (забил), Бентанкур (забил), ван де Вен (сейв), Тель (мимо), Порро (забил) – Витинья (мимо), Рамуш (забил), Дембеле (забил), Ли Кан Ин (забил), Мендеш (забил)

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Заир-Эмери (Ли Кан Ин 67), Кварацхелия (Руис 60), Дембеле, Дуэ (Рамуш 77), Барколя (Мбае 67).

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Дансо, Порро, Бентанкур, Пальинья (Грей 72), Сарр (Бергвалль 90+1), Кудус (Тель 79), Ришарлисон (Соланке 72).

Предупреждения: Барколя 56, Пачо 58, Дембеле 90 – Ришарлисон 53, Данзо 62.

Напомним, что ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив Интер с историческим счетом 5:0. Тоттенхэм одновременно переиграл Манчестер Юнайтед (1:0) в финале Лиги Европы, получив свой первый трофей за 17 лет.

Накануне ПСЖ подписал игрока сборной Украины Илью Забарного, однако украинец не попал в заявку на Суперкубок УЕФА.