ПСЖ с историческим счетом сокрушил Интер в финале Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен обыграл миланский Интер в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА.

Поединок завершился со счетом 5:0.

ПСЖ активно начал встречу, фактически зажав соперника на его половине поля. Давление парижан воплотилось в результат уже на 12-й минуте - Витинья отдал невероятную разрезную передачу на Дезире Дуэ, который нашел свободного Хакими в штрафной площадке. Марокканец без проблем отправил мяч в пустые ворота (1:0)

Уже через 8 минут Дуэ удвоил преимущество парижан, 19-летний француз ворвался в штрафную и пробил по воротам, мяч от ноги Димарко дезориентировал Зоммера и влетел в сетку (2:0).

Дуэ не остановился во второй половине и оформил дубль. Нападающий откликнулся на передачу Витиньи, опередил Бастони и ударом в ближний угол переиграл Зоммера (3:0).

В дальнейшем Хвича Кварацхелия использовал выход один на один с голкипером после паса Усмана Дембеле (4:0). Окончательный счет в игре установил еще один 19-летний игрок – Сенни Маюлу (5:0)

Отметим, что до этого самое крупное поражение в финале Лиги чемпионов состоялось в 1994 году, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0.

Для ПСЖ – это первый в истории титул чемпиона ЛЧ. До этого парижане играли в финале лишь раз – в 2020 году (поражение от Баварии 0:1).

Лига чемпионов-2024/25

Финал, 31 мая

ПСЖ – Интер 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 12 Хакими, 2:0 – 20 Дуэ, 3:0 – 63 Дуэ, 4:0 – 73 Кварацхелия, 5:0 – 87 Маюлу

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 78) – Невеш (Заир-Эмери, 84), Витинья, Руис (Маюлу, 84) – Дуэ (Баркола, 66), Дембеле, Кварацхелия (Рамос, 84)

Интер: Зоммер – Павар (Бисек, 54), Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (62 Августо), Димарко (Залевский, 54) – Мартинес, Тюрам

Предупреждения: 65 Дуэ, 90 Хакими – 56 Залевский, 69 Тюрам, 71 Ачерби