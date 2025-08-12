Без Забарного, но с россиянином: ПСЖ объявил заявку на матч Суперкубка УЕФА

Победитель Лиги чемпионов ПСЖ объявил заявку на матч Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма.

Об этом сообщила пресс-служба французского гранда.

Так, в заявку попали новичок команды Люка Шевалье и россиянин Матвей Сафонов, от которого клуб пытается избавиться.

Вместе с тем, Илья Забарный точно не дебютирует за новый клуб в этом матче, поскольку остался вне состава.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм состоится завтра, 13 августа в 22:00 по киевскому времени. Транслировать поединок будет медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Отметим, что украинец подписал контракт с Пари Сен-Жермен на пять лет. По сообщениям СМИ, зарплата Забарного будет составлять 4,5 миллиона евро.

Ранее подписание украинского центрбека прокомментировал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.