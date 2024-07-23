Премьерный экзамен для Шовковского и фактор Пихаленка. 5 интриг матча Динамо — Партизан

Киевское Динамо начинает еврокубковый сезон-2024/25 "домашним" матчем с сербским Партизаном в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра состоится на "Арене Люблин" в Польше. Начало — 23 июля в 21:00.

Перед матчем, который станет первым поединком в качестве главного тренера киевлян Александра Шовковского в еврокубках, Чемпион выделяет наиболее актуальные темы для разговора. Все они будут иметь решающее значение для цифр на табло по итогам 90 минут дуэли.

Мотивация как аспект, уничтожающий возможную недооценку?

Одной из причин неудачных выступлений Динамо в еврокубках в последние годы был очевидно некачественный просчет возможностей соперника в контексте собственного потенциала. По сути, "бело-синие" переоценивали свои возможности, а многих оппонентов, на практике оказывавшихся ощутимо более сильными, ставили на несколько ступеней ниже. Но перед Партизаном есть все предпосылки такого хода событий избежать.

Фото: ФК Динамо Київ

Противостояние с сербами будет особым по причинам, лежащим не в плоскости исключительно футбольной. Особые "отношения" очередного белградского клуба со страной-террористкой накладывают свой отпечаток на отношение игроков Динамо к сути схватки. Вместе с уроками предыдущих неудач такая действительность должна возыметь на футболистов столичного украинского клуба максимальный эффект, что в свою очередь поможет в завоевании нужного результата.

Насколько вырос Ванат?

По итогам предыдущего сезона нападающий сборной Украины Владислав Ванат существенно добавил как в исполнительском мастерстве, так и в показателях результативности, став лучшим бомбардиром УПЛ. Естественно, что ощутимо выросла и его трансферная стоимость. Однако перед еврокубками насущным остается всегда важный вопрос: хватит ли нынешнего уровня для более высоких задач и отвечает ли таким целям Ванат уже сейчас?

Фото: ФК Динамо Київ

Перед стартом сезона Динамо не просто так связывали с форвардом Зори Эдуардо Герреро. Очевидно, в футболисте сборной Панамы киевляне видели тот "кнут" для Владислава, который должен был усилить не самую высокую конкуренцию на острие атаки. Ситуация усугубляется еще и отсутствием Матвея Пономаренко как младшей и еще менее опытной альтернативы Ванату. Именно в матчах с Партизаном Владислав должен доказать, что готов быть футболистом, на которого можно положиться в еврокубках, уже сейчас.

Рискнет ли Шовковский "поломать" центр обороны в первом же матче сезона?

Одним из 4-х новичков "бело-синих", подписанных к началу розыгрыша-2024/25, стал колумбиец Брайан Себальос. И пусть этот парень на практике оказался ниже "заявленных" 189 см, произвести впечатление на тренерский штаб Себальоса на просмотре сумел. Как достаточно уверенно смотрелся и в контрольных матчах.

Фото: ФК Динамо Київ

Уход Александра Сироты и отъезд на молодежный Евро Тараса Михавко фактически возвел кадры Шовковского в центре защиты к 3-м футболистам. При всем уважении к Кристиану Биловару, считать его исполнителем "обоймы" язык не поворачивается, а действия игрока в подготовительных играх тоже не впечатлили. Именно поэтому выбор тренерского штаба фактически сводится к трио Себальос-Максим Дячук-Денис Попов. Соответственно — дуэту из украинцев как "проверенному" (и, как показывала практика, не самому эффективному) варианту или выбору в пользу помощи южноамериканца в паре с кем-то из старожилов со всеми рисками в связи с использованием чего-то нового.

Где и когда сыграет Пихаленок?

Другой новобранец Динамо Александр Пихаленок имеет не менее сложную задачу в центре поля, где ему "противостоят" по меньшей мере два конкурента в лицах Николая Шапаренко и Виталия Буяльского. Однако убедительная игра бывшего футболиста Днепра-1 на сборах позволяет говорить в пользу его высоких шансов сыграть за новый клуб уже в первом матче сезона.

Фото: ФК Динамо Київ

С Пихаленком у Шовковского появляется хорошая вариативность в подборе ключей к воротам соперника. Учитывая, что тот же Буяльский может сыграть на левом фланге атаки, а сам Пихаленок является футболистом более атакующим, чем Владимир Бражко, и при необходимости может составить максимально атакующее трио с Николаем и Виталием на важнейшем в современном футболе плацдарме, наставнику Динамо есть над чем поломать голову в приятных раздумьях перед матчем.

Каким будет противодействие Салданье?

Форвард Партизана Матеус Салданья — футболист, способный создать проблемы Динамо с первых минут. Бразилец выделяется, как голевым чутьем и умением выбирать позицию, так и наглостью и кое-где грязной провокационной игрой по отношению к оппонентам.

Фото з соцмереж футболіста

Вместе с тем, Салданья не из тех, кто любит уж очень придирчивое внимание к своей персоне. Именно поэтому приставленный к нему "персональщик" как вариант противодействия нападающему выглядит возможным решением угрозы. В последние годы "бело-синие" от недостаточной концентрации усилий вокруг лучших игроков соперников на международной арене страдали не раз. Не пора ли положить конец неприятной тенденции, наконец выполнив "домашнее задание" как следует?