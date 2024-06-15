Ответов больше, чем вопросов. Каким будет состав сборной Украины в матчах Евро-2024

Сборная Украины готовится к старту на чемпионате Европы по футболу.

Менее чем через два дня мы узнаем первый выбор наставника "сине-желтых" относительно стартовой 11-ки, от которого стоит отталкиваться в разрезе всей перспективы Украины на турнире. Размышления Чемпиона на эту тему — вашему вниманию.

Вариант 1: базовый

Контрольные матчи перед началом турнира в Германии показали, что дефиниция "глубина состава команды Сергея Реброва" несколько преувеличенное, если не высосаное из пальца, утверждение. Разницу в понятиях "количество" и "качество" все ощутили в игре с Польшей. И назвать тот "привкус" приятным никак нельзя.

Именно поэтому с вероятностью, близкой к 100%, можно говорить о составе в игре с Молдовой как таковом, который увидим и по меньшей мере в первом матче "сине-желтых" на Евро. А также построение 4-1-2-2-1 как уже традиционно основное. С поправкой на травму Виталия Миколенко, замененного Александром Зинченко. Последний, как оказалось, второй претендент на позицию левого бека, несмотря на наличие "профильного" конкурента.

Именно Николай Шапаренко, а не Руслан Малиновский, именно Ефим Конопля, а не Александр Тымчик, и именно Виктор Цыганков и Михаил Мудрик на флангах атаки. А также все же Андрей Лунин как покоритель Исландии и Боснии и Герцеговины.

Вариант 2: точечные изменения

Если брать за основу подбор исполнителей, указанных выше, в случае необходимости вынужденных или тактических, вызванных особенностью соперника кадровых изменений, Ребров может вспомнить еще о 3-5 футболистах. Все они, за исключением кейса одного игрока, относятся к группе атаки.

"Особый случай" — это, конечно же, позиция голкипера. Анатолий Трубин шикарно отыграл с Германией. Вратарь Бенфики доказал, что на него можно положиться, а о завершении спора с Луниным за пост №1 и говорить нечего. Не словом, а делом, футболист португальского клуба дал понять, что на место в воротах действительно чуть ли не с одинаковыми шансами сыграть претендуют два исполнителя.

С усиленной конкуренцией столкнулся и Артем Довбик, которого, в хорошем смысле, "подпирает" Роман Яремчук. Вопрос "наконечника" атак "сине-желтых" теперь — главная интрига стартовой 11-ки. И это именно тот случай, когда главный тренер получает приятную головную боль, от которой будет "лечиться" уже непосредственно в течение матча, предоставляя игровые минуты обоим футболистам. А кто появится с первым свистком в матче — вопрос уже десятый.

Важной опцией остается Андрей Ярмоленко. Так, второй бомбардир в истории "сине-желтых" пока не выглядит первым выбором ни на одном из флангов атаки, однако может появиться как на обоих краях, так и выйти под единственным нападающим. И тоже — не обязательно со скамейки запасных.

К футболистам ближайшего резерва Реброва наверняка относятся и Руслан Малиновский с Владиславом Ванатом. Первый все еще способен нанести сильный, а главное, точный удар чуть ли не с любой позиции ближе к воротам соперника, со вторым Украина при необходимости может перейти на игру в два форварда. Не стоит забывать и об универсальности Александра Зубкова.

Вариант 3: для игр с грандами

Ведущая сборная Европы нынешняя Бельгия или нет, но матч с Германией Украина проводила, по всей видимости, с прицелом на поединок группового раунда соревнования именно с командой Доменико Тедеско. А также другими сборными из категории европейских "тяжеловесов", которые, как надеются все болельщики "сине-желтых", Украине обязательно случатся на пути уже на стадиях плей-офф Евро-2024.

На первый взгляд, разница невелика, однако наличие дополнительного, третьего центрального защитника в глаза точно бросается. Да, речь о построении 5-4-1, которое, по большому желанию, можно рассматривать и как 5-2-2-1, и как 5-2-3.

При таких обстоятельствах на первый план выходит персона партнера Забарного и Матвиенко в центре обороны, и первым претендентом на появление на поле является футболист Днепра-1 Александр Сваток. Валерий Бондарь и Максим Таловеров в матче с Польшей откровенно не впечатлили, и вопрос своего статуса во внутрикомандной иерархии только усугубили.

Другая интрига — имя партнера Тараса Степаненко в центре поля. Да, одноклубник опорного хавбека Шахтера Георгий Судаков является негласным №1 среди центральных полузащитников сборной, которые действуют выше — игра тех же Шапаренко и Зинченко, не говоря уже о Руслане Малиновском, оценивается не так высоко. Однако в случае игры с 5 беками на первый план выходит другое. А именно – мобильность и способность второго центрального полузащитника играть одинаково успешно и на оборону, и на атаку.

В последних аспектах фору партнерам даст Шапаренко. Не случайно в матче с той же Германией с первых минут на поле в паре со Степаненко вышел Николай.

Что в итоге? Из 26-ти футболистов в заявке сборной Украины на Евро-2024 не выйти на поле ни в одном матче хотя бы группового раунда больше шансов у четверех. Это голкипер Георгий Бущан, а также защитники Бондарь, Таловеров и Богдан Михайличенко.