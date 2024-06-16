Олимпийская сборная Украины в серии пенальти обыграла Кот-д'Ивуар в финале турнира во Франции

Олимпийская сборная Украины по футболу обыграла Кот-д'Ивуар U20 в финал международного товарищеского турнира во Франции.

Матч завершился со счетом 2:2, а в серии пенальти торжествовали "сине-желтые".

Сборная Украины открыла счет на 7-й минуте игры. Полузащитник Денис Шостак перехватил мяч у защитника соперников и уверенно обыграл голкипера (1:0).

Украинцы удвоили преимущество на 31-й минуте. Даниил Сикан вышел один на один с голкипером и отдал передачу на Максима Хланя, который переправил мяч в пустые ворота (2:0)

В конце тайма ивуарийцы отыграли один гол. После прострела с фланга замкнул передачу Патрик Уотро (2:1). А уже на 60-й минуте нападающий оформил дубль. Его партнеры воспользовались ошибкой Владимира Селюка, который потерял мяч перед воротами и сравняли счет во встрече (2:2).

Поскольку в основное время поединка команды не определили победителя, поэтому согласно регламенту турнира состоялась серия послематчевых пенальти, в которой точнее были украинцы — 5:4. Голкипер "сине-желтых" Кирилл Фесюн отразил последний удар соперника.

Tournoi Maurice Revell

Обань, Франция

Финал, 16 июня





Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U20 2:2 (2:1) - серия пенальти 5:4

Голы: 1:0 - Шостак, 2:0 - 31 Хлань, 1:2 - 45+3 Уотро, 2:2 - 59 Уотро

Украина: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Федор (46 Ярмолюк), Рубчинский (87 Рубчинский), Шостак (56 Очеретько), Великан (76 Сигеев), Сикан (56 Краснопир), Хлань.

Напомним, в первом туре украинцы разгромили Индонезию U-20 , во втором уничтожили Италию U-21 , а в третьем уверенно обыграли Панаму U-23, а в последнем матче группы выиграли Японию U-19.