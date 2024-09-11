Болельщики сборной Украины определили Льва матча с Чехией

Футболист Динамо и сборной Украины Владислав Ванат стал обладателем приза "Лев Матча" в матче Чехия - Украина (3:2) во 2 туре дивизиона В Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

За него проголосовало 34% опрашиваемых людей. Нападающий национальной команды отличился дебютным голом за сборную.

Заметим, что по оценкам SofaScore, лучшим среди украинцев стал вингер Жироны Виктор Цыганков. Он отдал результативную передачу Георгию Судакову.

Напомним, в другом матче группы 1 сборная Грузии минимально обыграла Албанию в гостях и заняла первое место в турнирной таблице.