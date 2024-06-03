Маркевич отреагировал на слухи о своем уходе из Карпат: Пока остаюсь в клубе

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич опроверг слухи о том, что может покинуть львовский клуб и поставил ультиматум руководству трансферов.

73-летний специалист дал комментарий Tribuna.com .

Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда вы это взяли? Мое будущее в клубе? В Карпатах я пока остаюсь", - сказал Маркевич.

Напомним, в Первой лиге львовский клуб в последнем туре уступил Ингульцу и занял второе место в турнирной таблице. Несмотря на это, команда напрямую вышла в Украинскую Премьер-лигу.

Ранее Маркевич объяснил , почему его сын уехал из Украины.











