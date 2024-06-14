Больше только у Роналду и Мальдини: Нойер стал рекордсменом сборной Германии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом национальной команды по количеству выходов в стартовом составе на крупных международных турнирах.

Об этом сообщает портал Opta.

Нойер в 35 раз попал в стартовую одиннадцатку на Евро или чемпионате мира, обойдя по этому показателю Филиппа Лама.

35 - Manuel Neuer makes his 35th start at a major international tournament tonight, the outright most of any German player (Philipp Lahm, 34). Indeed, only Cristiano Ronaldo (43) and Paolo Maldini (36) have more among European players at the World Cup/EUROs combined. Leader. pic.twitter.com/qw6Tmi6Dzl — OptaFranz (@OptaFranz) June 14, 2024

Среди всех европейских игроков больше только у Криштиану Роналду (43) и Паоло Мальдини (36).

Напомним, что матч-открытие между Германией и Шотландией начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Помимо Германии и Шотландии в группу A входят Венгрия и Швейцария. Ранее Чемпион сделал представление "бундестим" на Евро-2024 .