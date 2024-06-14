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Больше только у Роналду и Мальдини: Нойер стал рекордсменом сборной Германии

Владислав Уткін — 14 июня, 21:39
Больше только у Роналду и Мальдини: Нойер стал рекордсменом сборной Германии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом национальной команды по количеству выходов в стартовом составе на крупных международных турнирах.

Об этом сообщает портал Opta.

Нойер в 35 раз попал в стартовую одиннадцатку на Евро или чемпионате мира, обойдя по этому показателю Филиппа Лама.

Среди всех европейских игроков больше только у Криштиану Роналду (43) и Паоло Мальдини (36).

Напомним, что матч-открытие между Германией и Шотландией начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Помимо Германии и Шотландии в группу A входят Венгрия и Швейцария. Ранее Чемпион сделал представление "бундестим" на Евро-2024 .

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